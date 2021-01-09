说起时尚圈的网红，雅鲁藏布江女人就不得不提了。她经常在网上发一些美照，因为颜值和身材在线，加上她喜欢在网上发一些段子，所以很受网友和粉丝的喜欢。但1月8日，一个叫“雅鲁藏布江女人”的账号突然发文，称网红小雅在1月5号就已经去世，原因是在飞机上心脏骤停，年仅24岁。

这位网红在网上的粉丝量在百万以上，具体的死亡原因还在调查中。出生于1996年的小雅，目前还是一名在澳洲学习设计的学生，因为喜欢搭配而在网络走红。

很多网友和粉丝听到她去世的消息后，表示有些震惊，很多人觉得不太真实，也有不少网友表示遗憾，这么漂亮的一个女孩说没就没了。

从小雅发布的日常照片可以看出，她是一个比较乐观向上的女孩。事业发展也不错，这样的颜值身材即使往娱乐圈发展也丝毫没有任何问题。不过作为一名时尚博主，小雅经常在户外拍照，即使室外温度很冷，她也衣着单薄。

除了工作量加大外，不少网友发现，小雅在近半年的时间内开始频繁的额喝酒，还经常在网上与粉丝一起分享，表示喝酒是最快乐的时候。不过这次死因究竟是否与她的不良生活习惯有关，还不得而知。

不过，小雅的离世还是让不少人再次关注到了年轻人的健康问题。前段时间，在《巴啦啦小魔仙》中饰演美琪一角的孙侨潞也因为心脏骤停去世，这除了与压力熬夜有关外，也与生活习惯有很大的关系。



