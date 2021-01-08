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李湘晒王诗龄英国贵族学校校服照！看看明星子女都在上什么学校？

(2021-01-08 15:22:11)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

一直以来，父母为子女的教育都是很上心的，为了让自己的子女得到更好的教育，他们除了花费人力物力，在经济条件上也会给予无限量的支持，普通人尚且如此，娱乐圈的艺人自然也不例外。近日，李湘晒出了王诗龄的校服照则引起不少热议，下面小编就带大家看一下明星子女都在上的学校，看看哪一位最让人羡慕。

李湘晒王诗龄英国贵族学校校服照！看看明星子女都在上什么学校？

1、王诗龄

李湘一直以来都是富养女儿的理念，并且经常带着王诗龄去奢侈品店，在教育方面，她自然也很舍得，有网友从王诗龄校服的校徽上扒出，她入读的学校应该就是英国德威国际学校，据了解该学校只有一些商界和文艺界比较有影响力的人才能进去，学费至少二十多万。

李湘晒王诗龄英国贵族学校校服照！看看明星子女都在上什么学校？

2、安吉

沙溢夫妇对安吉的教育虽然没有那么严格，可是对于儿子就读的学校却很上心，据悉，如今安吉读的则是北京的乐成国际学校，期间全程英语教学，学费最少也要25万。

李湘晒王诗龄英国贵族学校校服照！看看明星子女都在上什么学校？

3、黄多多

黄多多一直是星二代里比较受欢迎的一位，除了长相突出，她一口流利的英语也是惊呆不少人，据悉除了日常父母对她英语习惯的培养，和就读的学校也有很大的关系，她读的北京私立汇佳学校是享誉国内的老牌学校，教育界有口皆碑，中小学的学费也是分十几二十万不等。

李湘晒王诗龄英国贵族学校校服照！看看明星子女都在上什么学校？

4、小糯米

杨幂的女儿一直跟随刘恺威在香港定居，虽然如今小糯米在上幼儿园，不过刘恺威也不忘为女儿挑了一个名流学校，学费估计一年也要30万上下。

李湘晒王诗龄英国贵族学校校服照！看看明星子女都在上什么学校？

5、等等

邓超夫妇一直很重视儿子的教育，他们选学校自然也不马虎，现在等等入读的耀中国际学校也是上海贵族学校里数一数二的，学费也是在20万左右，据说马伊琍的孩子也和等等同校。

李湘晒王诗龄英国贵族学校校服照！看看明星子女都在上什么学校？

6、诺一

作为刘烨的儿子，诺一自然也没少受关注，对于诺一的教育，刘烨也很有自己的一套，他没有让儿子读国际学校，反而是让他读普通学校，也因为这样，诺一会说一口流利的普通话。

李湘晒王诗龄英国贵族学校校服照！看看明星子女都在上什么学校？

7、小四月

赵薇其实一直都很保护自己的女儿小四月，所以她的近况很少有媒体掌握，不过小四月上的学校则得到不少人的关注，据悉这家学校在香港，是有名的国际学校，为了能够让女儿入学，赵薇还花了一亿买了周边的学区房，此学校的费用一年也至少15万，看来赵薇为了女儿也是下了重本。

李湘晒王诗龄英国贵族学校校服照！看看明星子女都在上什么学校？

8、森碟

田亮和一般的明星家长一样，为女儿森碟首选了一家国际学校，一年的学费自然也少不了十几万，据悉王中磊的儿子威廉也在此学校内就读。

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