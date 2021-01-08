据港媒报道，香港50亿富商、大名娱乐公司老板林建名因淋巴癌病逝，享年84岁。这个消息一出来，很多人都感觉到震惊，毕竟之前也不知道他的身体状态已经差到如此的地步了。而他的4名子女林炜珊、林炜琦、林炜珽和林孝信联名在社交平台上发文悼念父亲，据悉林建名在养和医院去世，具体后事安排将稍后公布。

说起这位娱乐大亨，他的一生可以说是相当辉煌了。林建名是林百欣和原配赖元芳的独子，作为家中的长子，他并没有受到林百欣的厚望。恰恰相反的是，林百欣对自己的二儿子，也就是和林建名同父异母的弟弟林建岳更为看重，所以林百欣去世后，接手家业的是二房的儿子林建岳，当时还有媒体报道指林建岳获分了超百亿的资产，而林建名只被分到现金180万，不过对此林建名并不在意。

早前些年的时候，林建名经常登上港媒娱乐头版头条，名声不次于弟弟林建岳，但是被媒体谈得最多的还是林建名的私生活。

他一生经历了三次婚姻，不过这三次婚姻都是以离婚收场。最长的一段婚姻是与林佩嫦16年的夫妻生活，最短的是与王薇2年没有法律认可的婚姻。在这三段婚姻里面，他育有四个子女，而他的大儿子林孝信遗传了他的风流本性，也经常被各种绯闻缠身。

不过最让人震惊的还是他的晚年生活，据说从2007年林建名69岁起，一直到2018年他81岁，这位娱乐大亨一直处于恋爱状态，并且他每次交往的都是比他年轻很多的女孩，姚韵、苟芸慧、何傲儿都和他传过绯闻，爷孙恋竟多达五段，他还曾经自曝自己情史伴侣千名。

在他的这五段爷孙恋中，被人们议论得最多的还是和何傲儿的这一段。当年25岁的何傲儿与76岁的林建名交往，两个整整相差了51岁。随后何傲儿离开TVB加入林建名的“大名娱乐”，成为公司的力捧女星，不过双方均不承认绯闻，还以干父女相称，后面传出两人分手的消息，林建名在接受媒体采访的时候还说到何傲儿不接自己的电话，让他身心受到打击，更是泪崩现场。

不过和何傲儿的失败恋情并没有影响到他，在林建名80岁的时候，还被曝出和小60岁的女友爷孙恋。而这一段爷孙恋之后，就一直很少听到林建名的消息了，没想到这一次居然是他去世的事。

如今林建名去世，他充满传奇色彩的一生也落下了帷幕。据说他去世时也是在家人的陪伴之下，也可以说是没有遗憾了。



