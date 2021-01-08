这几年，选秀类综艺成为了大家追逐的热门。不少新人靠着选秀类节目一夜爆红，成为新的偶像或者顶流。尤其是《青春有你》，去年《青春有你2》成为2020年最火爆的选秀综艺，今年《青春有你3》依旧延续了去年的热门，成为最受期待的综艺之一。今天我们就来揭秘下《青春有你3》的六大精彩看点。

精彩看点1：声乐导师李荣浩

李荣浩这几年在华语乐坛的地位毋庸置疑，他有趣的性格在网络上的话题度居高不下。今年他再次以声乐导师的身份回到《青春有你3》，不少网友看完后直呼太期待了，有李荣浩在，选手们的唱歌水平有保证了。

精彩看点2：舞蹈导师Lisa

Lisa去年在《青春有你2》的表现圈了很多粉，她作为组合Blackpink成员之一，人气非常高。不过上一届因为疫情Lisa后在网上进行了教学，让不少粉丝有点遗憾，不知道这次和男选手们之间会碰撞出什么火花。

精彩看点3：PD为李宇春

李宇春这几年开始频繁参加各类综艺节目录制，但她很少参加偶像类的选秀节目。这次据传她将在《青春有你3》中担任PD一角，让不少人好奇她的表现如何。

精彩看点4：热门选手孙亦航

选秀类节目热门选手一定不可或缺，今年的热门选手之一就是孙亦航和余景天。孙亦航曾经是TFBOYS的师弟，算是养成系的代表之一了，粉丝基数很大，也是今年C位的热门。

精彩看点5：韩国选秀节目出来的余景天

余景天和孙亦航一样，也是今年的大热选手之一。他因为之前在韩国参加过类似的选秀节目，已经有一定的粉丝基础，加上他的长相很具有韩国偶像的气质，非常圈粉。

精彩看点6：再次回到大厂