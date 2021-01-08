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盘点北电2020级表演班的十大美女，你最看好谁？

(2021-01-08 11:29:22)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，孙俪的妹妹孙艳晒出了北电期末演出的照片和全班的合照，并配文道：期末撒花！在班级大合照里面，所有人都穿着一身黑衣，并且身上戴着号码牌，在集体照中，15号便是孙艳，而她的旁边则是夏梦。在这张班级照里面，唯独没有看到张子枫的身影。

盘点北电2020级表演班的十大美女，你最看好谁？

从班级照里可以看到，北电2020级表演专业里面有不少的美女，今天就来盘点一下表演班的十大美女，看看有你看好的吗？

盘点北电2020级表演班的十大美女，你最看好谁？

1、张子枫

说起张子枫，想必很多人都知道她，她可是童星出道的，也出演过很多的电视剧和电影，虽然年纪小小，但是妹妹的演技也是很在线的，不少网友都很喜欢她。

盘点北电2020级表演班的十大美女，你最看好谁？

2、孙艳

孙艳是孙俪同父异母的妹妹，她当时考上了北电时，娘娘可是十分高兴的。其实孙艳演过《甄嬛传》中的小玉娆，还演过《安家》里房似锦的少女时期。有她的姐姐在演艺圈里为她铺路，想必以后她的演艺之路也不难走。

盘点北电2020级表演班的十大美女，你最看好谁？

3、夏梦

说起夏梦，她是本届北电艺考的第一名，可谓实力强劲，当时艺考公布成绩的时候，就有很多人都好奇是什么样的女生才打败了张子枫。不过夏梦的长相也可以说颜值很高，又是个学霸，期待她更好的表现。

盘点北电2020级表演班的十大美女，你最看好谁？

4、栾一诺

这位小姐姐也是人气很高的一位，长相甜美而且也十分喜欢二次元，为此还打卡了很多漫展。在高一的时候她就成为江苏电视台的主持人，可以说既有颜值又有实力了。

盘点北电2020级表演班的十大美女，你最看好谁？

5、潘珺雅

看过《创造101》的小伙伴或许都眼熟她吧，她是《创造101》里面的成员，和杨超越所属的是同一个女团，而且在团里也是年龄最小的。

盘点北电2020级表演班的十大美女，你最看好谁？

6、张凯莹

说实话，北电真的不缺美女，这个小姐姐也是颜值很高的，而且她是广东人，更是一名多才多艺的学霸美女。

盘点北电2020级表演班的十大美女，你最看好谁？

7、王梓莼

这是一名广西妹子，她和张子枫还是同一个宿舍呢，而且这一位小姐姐还曾经凭借曾凭借一组校服写真走红，是一位清纯与御姐范儿兼顾的宝藏女孩。

盘点北电2020级表演班的十大美女，你最看好谁？

8、何子怡

这位小姐姐也是气质感满满的一位了，就连街拍照也是透露着一股随性而不随便的洒脱感觉，爱了爱了。

盘点北电2020级表演班的十大美女，你最看好谁？

9、沈星彤

这位妹妹也是长相很甜美的，而且她也是北电实验班的成员哦~之前她还在微博上说要给学弟学妹们谈谈艺考中的问题，可以说是个十分热心的甜心女孩。

盘点北电2020级表演班的十大美女，你最看好谁？

10、邢赫楚

别看这位小姐姐长着一张初恋脸，可是身材可是很火爆的，而且美女总是那么地苗条，她的体重也就只有40公斤，这也太轻了吧！

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