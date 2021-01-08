很多星二代都慢慢长大了，长成了帅哥或是美女。近日，又一位星二代上热搜了，他也是因为长得帅上的热搜。这位星二代就是曹颖的爱子王梓涵。王梓涵的近照曝光后，很多网友评论说他太帅了，眉清目秀，完美继承了爸妈的优良基因。

王梓涵才10岁，但许多网友却盼着高颜值的他能出道。还有网友评论说王梓涵是明日之子，如果不出道就可惜了。此前曹颖也时不时会晒晒儿子，但之前很多网友还没发现原来王梓涵的颜值这么高。曹颖和她老公都很优秀，他们在培养儿子方面也很用心。

都说爱笑的女孩子运气不会太差，感觉这句话放在曹颖身上也是合适的。当年曹颖其实是一位化妆师，导演却以为她是演员，然后鼓励她去演戏。大家都知道曹颖曾是央视一姐，那曹颖是如何成为主持人的呢？

当年20岁的曹颖跟朋友去电视台玩，电视台方面一时找不到主持人，然后曹颖就临时上台主持了。曹颖曾连续三年主持央视春晚。后来曹颖选择转型当演员。还记得电视剧《乌龙闯情关》吗？这部剧里面的霍水仙就是她演的。

曹颖还曾在金鹰节上获得过观众喜爱的女演员奖。曹颖很优秀，但她没嫁豪门，而是嫁给了爱情。曹颖和她老公王斑的爱情获赞是神仙爱情，王斑比老婆大3岁，当年他们是一见钟情的，那时曹颖29岁。

曹颖进入演艺圈以来基本没有情感绯闻，而王斑也一直踏踏实实演戏，如今50岁的他可是国家一级演员呢。其实王梓涵曾和妈妈曹颖合演过电影，当时他在影片中演的也是曹颖的儿子。曹颖和王斑结婚11年了，但他们依然相爱。祝福曹颖一家，希望星二代王梓涵健康快乐的成长。



