娱乐圈虽然令不少人羡慕和向往，每年都有成千上万的年轻人涌入娱乐圈。但娱乐圈对于明星们来说十分残酷，并且竞争非常大。现在看起来非常成功的一些男星，背后却有着不一样的心酸，尤其是有些男星被吐槽过软饭男，但靠着自己的事业成功，刷新了大家的认知。下面我们一起来我们来盘点被吐槽吃软饭的八大男星，你最心疼谁？

1、锦荣

提及锦荣，很多人依旧能想到蔡依林。当时因为双方事业差距太大，他被吐槽软饭男。和蔡依林分手之后，他又谈了一位小明星，最近他和女与去超市购物时，被拍到全都是女方买单。引发了不少热议，他软饭男的标签究竟何时才摘掉。

2、秦昊

秦昊和伊能静因戏生情，当时电影杀青后，他就向伊能静求婚。当时伊能静事业非常成功，不仅演员做的很好，也非常有才华。而秦昊几乎没有任何知名度，婚后也靠着伊能静的名气刷存在感。去年凭借《隐秘的角落》，成功让大家记住了她。

3、杜江

杜江和霍思燕在一起时，还只是个名不见经传的小演员。虽然当时他和霍思燕的感情也非常好，但因为和霍思燕事业差距太大被吐槽软饭男。之后，他凭借着《红海行动》，《我和我的祖国》等成功翻身。

4、窦骁

窦骁因为出演张艺谋的《山楂树之恋》走红，这几年的事业发展却后劲不足。但因为和何超莲的恋情，让他从演员变成了豪门准驸马，两个人经常公开秀恩爱，不少人吐槽其软饭男。不过窦骁的演艺事业并不错，只是缺少了一部爆款剧。

5、张嘉译

张嘉译在成名之前也被吐槽过软饭男，他事业没成就时，其老婆就曾得到金鹰和飞天等多个影后，他就被贴上了软饭男标签。但2009年他因为《蜗居》走红，成为了人气和实力共存的明星。

6、邓超

邓超和孙俪相恋的时候，他还是个毫无人气的演员，孙俪已经是内地知名的小花旦。之后邓超靠着综艺《奔跑吧》在全国走红，现在人气和孙俪几乎持平，赚钱能力出众。

7、张家辉

影帝张家辉也曾经被吐槽软饭男，他出道初期，因为一直出演配角被人吐槽前途无望。因为老婆关咏荷当时是tvb最火的花旦，两个人事业差距很大。但张家辉之后凭借着演技将各种影帝的奖杯拿到手，现在在圈内的实力有目共睹。

8、李安

李安作为圈内的一名大导演，在年轻时从美国毕业后，一直找不到心仪的工作。在家呆了很长一段时间，所有的花费都是靠妻子支持，李安被吐槽软饭男。但之后李安凭借着写剧本，在电影行业发光发热，才成就了现在的他。



