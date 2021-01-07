1月5日那天是主持人涂磊女儿的生日，他也在社交平台上晒出一段为女儿庆生的视频，并配文：小樱桃五岁了。在视频里，涂磊为了庆祝女儿的生日，准备了一大汽车后备箱的礼物。

从视频看来，这辆汽车的价值也不菲，女儿看到这样的场景也十分高兴。对此，网友也纷纷送上了祝福，称赞涂磊是中国好爸爸。

说起涂磊，很多人都认识他，他可是国内知名的情感主持人，曾主持过《爱情保卫战》、《非你莫属》等多档热门综艺节目，而且他在节目里给出的观点犀利而通透，让不少观众都喜欢看他主持的节目。别看他在节目里很严肃的样子，但是私底下他很幽默风趣。

1977年出生的涂磊，现在已经43岁了，他从小就能说会道，因为一次生日父亲送给他一台收音机，没想到就是这台收音机改变了他的一生，他每天听着收音机里的综艺节目，也想像节目里的主持人那样为其他人解答迷惑。毕业后他先后担任过计算机工作，也曾经商失败，然而在2004年的一次偶然机会，他开始进入媒体行业，并先后主持了《麓山夜话》和《真爱会客室》。

随着节目的进行，很多观众开始喜欢上这位有点毒舌的主持人，而他也迎来了自己的爱情。而和妻子在一起后，涂磊也很少曝光过妻子的长相，直到在女儿满月的时候，他才发了一张全家福。

全家福虽然用了特效，但是也可以看出涂磊妻子的长相也还算得上漂亮，圆圆的脸蛋看起来很旺夫，怀里还抱着女儿，看上去真的是十分温馨的一家了。

涂磊对自己的妻子也是相当宠爱了，还曾经手写过一封信来表白过妻子，信里还写道一生只爱妻子一个人，而且他还曾经在社交平台上分享过自己与妻子的日常生活，不少网友也留言说很羡慕两个人的相处模式。

去年年初的时候涂磊退出了《爱情保卫战》这个节目，而退出的原因则是因为在《爱情保卫战》十周年特别节目中，小丸子对涂磊说，别忘了我们的五年之约。原来，涂磊和小丸子早就约定了在自己女儿五岁的时候，涂磊要减少自己的工作时间，以便用更多的时间来陪伴女儿，而涂磊为了实现和妻子的这个约定，直接退出了节目。

虽然现在涂磊很少出现在荧屏面前，但是他也开始做起了直播带货，而且还取得不错的成绩。近日，涂磊开年首播，爆卖冰糖橙近5万件，预估销售额12.71万元。除此之外，他还经常在社交平台上上传一些视频来解答网友的感情问题，更是少不了晒娃。这样的生活对涂磊来说很是惬意，他也曾经说过自己已经过上了想要的生活。

作为一名知名的主持人，他放弃了自己的事业，选择了自己的家庭，一家人生活得也是相当幸福。你认同他的做法吗？



