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盘点演艺圈演技炸裂的十大“国民奶奶”，你最喜欢哪位？

(2021-01-07 09:28:22)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，金莎在《我就是演员》中的表演引发热议，她演了《三十而已》中的顾佳，但评委却不太认可她的表演。演技对于演员很重要，老戏骨倪大红就凭借演技得到了网友的喜爱。有些奶奶级别的女演员也获赞演技炸裂。下面我们来盘点一下演艺圈演技炸裂的十大“国民奶奶”，你最喜欢哪位呢？

　　盘点演艺圈演技炸裂的十大“国民奶奶”，你最喜欢哪位？

　　1、吴彦姝

　　近日，老戏骨吴彦姝凭借《流金岁月》这部剧受到了更多关注。82岁的吴彦姝在这部剧中演女主角蒋南孙的奶奶。剧中蒋南孙奶奶有些古板，爱讲究。但是许多网友评论说吴彦姝的演技比倪妮和刘诗诗要好。

　　盘点演艺圈演技炸裂的十大“国民奶奶”，你最喜欢哪位？

　　2、曹翠芬

　　曹翠芳曾在《庆余年》中演男主角范闲的奶奶，她还曾在《知否知否应是绿肥红瘦》中饰演过盛明兰的太太。曹翠芳是国家一级演员，她演的奶奶给人感觉威严又睿智，很多网友称她为国民奶奶。

　　盘点演艺圈演技炸裂的十大“国民奶奶”，你最喜欢哪位？

　　3、奚美娟

　　还记得《安家》中的江奶奶吗？江奶奶的扮演者奚美娟可是实力派演员，她获得过全国十佳电视剧女演员奖等诸多奖项。如今65岁的奚美娟也是国家一级演员。

　　盘点演艺圈演技炸裂的十大“国民奶奶”，你最喜欢哪位？

　　4、郑毓芝

　　老戏骨郑毓芝也是国家一级演员，她也被称为荧屏奶奶专业户。郑毓芝曾在黄奕演的古装剧《上错花轿嫁对郎》中演奶奶，在佟丽娅主演的电视剧《断奶》中演奶奶。郑毓芝已经84岁了。

　　盘点演艺圈演技炸裂的十大“国民奶奶”，你最喜欢哪位？

　　5、赵敏芬

　　还记得《还珠格格》中的老佛爷吗？老佛爷的扮演者赵敏芬也是国家一级演员，她还演过《春天后母心》等影视剧。赵敏芬的老公也是一位优秀的演员，如今赵敏芬已经79岁了。

　　盘点演艺圈演技炸裂的十大“国民奶奶”，你最喜欢哪位？

　　6、张少华

　　女演员张少华获得过白玉兰奖最佳女主角奖等奖项，她在电视剧中演过杨志刚的奶奶，她还在电影中演过黄圣依的奶奶。张少华的长相比较接地气，但她的演技是精湛的。

　　盘点演艺圈演技炸裂的十大“国民奶奶”，你最喜欢哪位？

　　7、刘雪华

　　刘雪华也是演琼瑶剧成名的女星，她年轻的时候也是一位美女。刘雪华在《你是我的命中注定》中演过邢昭林的奶奶。刘雪华获得过金狮奖最佳女主角奖等奖项，如今61岁的刘雪华还演戏。

　　盘点演艺圈演技炸裂的十大“国民奶奶”，你最喜欢哪位？

　　8、吕中

　　吕中在《热爱》等影视剧中演过奶奶，她也是国家一级演员。女星何琳是吕中的儿媳妇。吕中热爱演戏，她演的多个角色都很经典。如今80岁的吕中也还演戏。

　　盘点演艺圈演技炸裂的十大“国民奶奶”，你最喜欢哪位？

　　9、归亚蕾

　　归亚蕾是演琼瑶剧成名的演员，她获得过金马奖最佳女主角奖等奖项。归亚蕾在影视剧中演过杜淳等明星的奶奶。近些年归亚蕾也还活跃在荧屏上，76岁的她状态还是不错的。

　　盘点演艺圈演技炸裂的十大“国民奶奶”，你最喜欢哪位？

10、鲁园

还记得《暖春》中小花的奶奶吗？在这部剧中饰演小花的奶奶的是演员鲁园。鲁园还曾在《女人心事》、《大女当嫁》、《一仆二主》等影视剧中演过奶奶。遗憾的是鲁园在去年2月份的时候去世了，享年92岁。

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