近日，金莎在《我就是演员》中的表演引发热议，她演了《三十而已》中的顾佳，但评委却不太认可她的表演。演技对于演员很重要，老戏骨倪大红就凭借演技得到了网友的喜爱。有些奶奶级别的女演员也获赞演技炸裂。下面我们来盘点一下演艺圈演技炸裂的十大“国民奶奶”，你最喜欢哪位呢？

1、吴彦姝

近日，老戏骨吴彦姝凭借《流金岁月》这部剧受到了更多关注。82岁的吴彦姝在这部剧中演女主角蒋南孙的奶奶。剧中蒋南孙奶奶有些古板，爱讲究。但是许多网友评论说吴彦姝的演技比倪妮和刘诗诗要好。

2、曹翠芬

曹翠芳曾在《庆余年》中演男主角范闲的奶奶，她还曾在《知否知否应是绿肥红瘦》中饰演过盛明兰的太太。曹翠芳是国家一级演员，她演的奶奶给人感觉威严又睿智，很多网友称她为国民奶奶。

3、奚美娟

还记得《安家》中的江奶奶吗？江奶奶的扮演者奚美娟可是实力派演员，她获得过全国十佳电视剧女演员奖等诸多奖项。如今65岁的奚美娟也是国家一级演员。

4、郑毓芝

老戏骨郑毓芝也是国家一级演员，她也被称为荧屏奶奶专业户。郑毓芝曾在黄奕演的古装剧《上错花轿嫁对郎》中演奶奶，在佟丽娅主演的电视剧《断奶》中演奶奶。郑毓芝已经84岁了。

5、赵敏芬

还记得《还珠格格》中的老佛爷吗？老佛爷的扮演者赵敏芬也是国家一级演员，她还演过《春天后母心》等影视剧。赵敏芬的老公也是一位优秀的演员，如今赵敏芬已经79岁了。

6、张少华

女演员张少华获得过白玉兰奖最佳女主角奖等奖项，她在电视剧中演过杨志刚的奶奶，她还在电影中演过黄圣依的奶奶。张少华的长相比较接地气，但她的演技是精湛的。

7、刘雪华

刘雪华也是演琼瑶剧成名的女星，她年轻的时候也是一位美女。刘雪华在《你是我的命中注定》中演过邢昭林的奶奶。刘雪华获得过金狮奖最佳女主角奖等奖项，如今61岁的刘雪华还演戏。

8、吕中

吕中在《热爱》等影视剧中演过奶奶，她也是国家一级演员。女星何琳是吕中的儿媳妇。吕中热爱演戏，她演的多个角色都很经典。如今80岁的吕中也还演戏。

9、归亚蕾

归亚蕾是演琼瑶剧成名的演员，她获得过金马奖最佳女主角奖等奖项。归亚蕾在影视剧中演过杜淳等明星的奶奶。近些年归亚蕾也还活跃在荧屏上，76岁的她状态还是不错的。

10、鲁园