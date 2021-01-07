综艺节目《乘风破浪的姐姐2》一直以来都备受关注，因为上一季开了个好头，难免观众抱了很大的期望，这不，最近这档节目未开播，就已经话题度满满了，当中最需要感谢的人想必就是黄晓明和李菲儿这对曾经的情侣了。

节目录制的过程中，李菲儿的一句“晓明哥”可真是引起了不小的舆论，因为这三个字在大家看来，不仅是这对前任男女朋友关系破冰的象征，更勾起了无数吃瓜网友的八卦心。更难得的是，就连黄晓明的现任妻子杨颖也出来喊话了。

杨颖发文直指当年自己没有插足黄晓明和李菲儿的恋情，更可笑的是黄晓明也力挺妻子，直言她没有做小三，那试问将当事人之一的李菲儿置于何地呢？她这样无端的被牵扯进来，似乎还真的有些无辜呢！

随着此事的发酵，李菲儿的社交网站评论也是爆了，网友的说法也是很两极化，有出面支持李菲儿的，认为她应该就地反击，为自己正名，还有一部分谩骂李菲儿的，认为她过了这么久，竟然还利用陈年往事炒作。在小编看来，这些网友的目的只有一个，就是让李菲儿出来说句话，这颇有些看热闹不嫌事大的意思。

其实李菲儿也是出道多年的女演员了，作为一名地道的东北人，偏偏长了一张南方软妹子的脸，所以初期出道的时候，她还是很有路人缘的。尤其是出演了《鹿鼎记》之后，她的人气也是急升，想必当时与黄晓明的绯闻也有或多或少的关系。

两人一直都没有公开承认过这段感情，尤其是黄晓明，简直就像是事不关己一样，而李菲儿多年前接受访问时倒是间接承认过，不过也没有引起很大的水花，直到杨颖的出现。

自此之后，李菲儿则继续做回娱乐圈的小透明，她的事业可以说发展的平平，有一段时间甚至无戏可拍，直到近两年陆续参加了一些综艺节目，才渐渐有了辨识度，好不容易接到《浪姐2》的邀约，想要打个漂亮的翻身仗，没想到却迎来这样一出大戏。

其实多年前杨颖背上小三的骂名并没有发酵的很严重，后来她和黄晓明也结了婚，如今还育有一子。不少网友认为此次事件重新被提起，《浪姐2》节目组的嫌疑还是非常大的，因为利用这样的话题很容易为节目带来热度，但是对艺人而言，确实有些不公平，尤其是李菲儿。

不过据知情人士爆料，其实节目组早期邀请黄晓明和李菲儿的时候，也提前透露过可能会借用旧闻来炒热度，两人也表示愿意配合，所以想必杨颖那篇为自己“正名”的小短文是意外之举。

从这件事也不难发现，杨颖在娱乐圈摸爬滚打这么多年，也是没有白混的，这次的主动出击，也尽显其小心机，毕竟黄晓明和自己已成为夫妻，他当然会帮着自己，只不过李菲儿这次真的是莫名成了炮灰，毕竟她没有做错什么。