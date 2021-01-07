没想到，娱乐圈2021年的第一条重磅消息竟然是黄晓明和baby给的。他们两个人在社交平台上很久没有互动过，昨天却突然双双发起了声明，隔空对baby第三者插足一说做了回应。

杨颖先发文称自己和黄晓明当初在一起时，男方和他说当时单身，还表示之所以站出来是不想背锅了。

面对baby的先发制人，黄晓明也不甘示弱，时隔十几分钟后，迅速发文回应。说baby不是第三者，言语间依旧把baby当做家人，称不希望任何人伤害到他的家人。而baby的发文里，和黄晓明的关系却陌生了很多，她之前在节目里叫的”晓明哥”和“黄先生”均成了黄晓明，让不少外人猜测两个人的关系有很大可能发生了变化。

两个人之所以突然发文，是因为《乘风破浪的姐姐》第二季节目录制。有网友爆料李菲儿也参加了该节目的录制，还和黄晓明来个一个世纪大同框。这才让baby第三者的传闻再次引发大家热议，不少人觉得黄晓明和李菲儿分手就是因为baby的插足。

黄晓明和李菲儿相识于2006年，因为拍摄《鹿鼎记》两个人因戏生情，还多次传出了绯闻，拍到了同框的照片，但双方均未对外公开。直到2009年，黄晓明遇到baby后，他和李菲儿的关系就断了，所以才有了baby插足一说，当时李菲儿和baby还曾隔空互骂。

最后李菲儿还是没有战胜baby，baby成了黄晓明的正牌女友，两个人于2015年举办了婚礼，2017年有了小海绵。结婚之后两个人有过甜蜜的时光，但2019年开始，两个人的互动变少，甚至零互动。现在又各自发文，从文字看一点都不像恩爱夫妻该有的样子。



