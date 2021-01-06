人一生需要克服的难关有很多，虽然凭借超凡的勇气和毅力能够度过多数困难，但是有些则真的很难把控，病魔就是其中一大难关。近日，许久未公开露面的39岁台湾歌手朱俐静现身宣传自己的新专辑，活动中她突然曝出自己去年患上乳癌的消息，不少网民听到后都大感惊讶。

据她所言，自己查出患上乳癌，其实是个意外之举，因为一直以来都自认身体健康的朱俐静根本没想到老天会给其开了如此大的一个玩笑。去年春天的时候，朱俐静感到自己的身体不是很舒服，没有多想的她本以为休息几天就好，由于平时的工作量也不少，所以她本能的反应就是身体提出了小抗议。但谁知怎么都不见好转，为此，朱俐静决定去医院做个全身检查。

检查结果让朱俐静惊呆了，医生告诉她患上乳癌，这个消息就像是晴天霹雳一样，朱俐静一时间也不知道该如何是好，在她看来，这样的事应该不会发生在自己身上。

当人遇到难以接受的事而选择逃避其实很正常，为了不让家人担心，朱俐静只是将消息告诉了家里的兄弟姐妹，据说其父亲也是在朱俐静开始接受治疗的时候才了解实际情况。这样看来，过去的一年，朱俐静基本上都将精力放在抗癌这件事上，所幸的是，那段时间的努力也没有白费，至今为止，她已经有所好转，病情也得到良好的控制。

在活动中，朱俐静提到患癌时期的种种总会不自觉的流下泪来，就连身边的主持人陶晶莹听后都热泪盈眶，还不时地安慰朱俐静，想必她真的是发自内心的心疼这个女孩吧！

其实朱俐静早期是选秀节目出身，她的唱功和实力从未受到行业内专业人士的质疑，所以入行后也是发了多张专辑，比如《存在的力量》和《快乐美人鱼》。凭借其甜美的嗓音，朱俐静也是受到很多歌迷的欢迎，这次发行的新专辑叫做《来日方长》，朱俐静直言这张专辑也是代表了自己过去一年的心声。

所以某程度而言，这张新专辑对于朱俐静来讲还是非常有意义的，希望歌迷听到后能够读懂她的心声。在抗癌时期，朱俐静也经历了多次的化疗，整个过程里，她表示相当辛苦，除了会掉头发，还会出现许多身体反应，呕吐不止是经常的事。

无论怎样，都希望朱俐静未来能够勇敢的走下去，积极的面对病魔，相信在其不懈的努力下，一定能够取得最终的胜利，愿老天眷顾这个闪闪发光的女孩。



