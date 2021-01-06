寒冷的天气简直是甜宠剧的好时机，而最近又有一部都市甜宠剧《我的小确幸》定档了。该剧是由邢菲和唐晓天领衔主演，这也是两人的第二次合作。在剧方给出的剧照中，两人上演了最萌身高差，CP感满分，甜欲男医生和娇憨女律师的设定简直不要太精彩，让很多网友也觉得真的很值得期待。不得不说，这种甜宠剧里面男帅女靓的角色设定看起来真的太养眼了。下面我们就一起来盘点《我的小确幸》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

1、邢菲

说起邢菲，大部分网友都不陌生吧，她之前就出演过《致我们暖暖的小时光》，而在这部剧里，她饰演的是女主角丛容，气质甜美，不知道这一次她会带来怎么样的表现呢？

2、黄一琳

黄一琳这次出演的是女配角周程程，她在剧里面也是一名律师，她之前出出演过《星空下的爱》，《动物管理局》，演技也是很在线的，一点也不会输给女主角呢~

3、王莫涵

王莫涵在《我的小确幸》里面饰演的则是熊晶晶，这是一位新人演员，之前还拍过网剧《外貌至上主义》，这次也有不少的网友期待她的表现，除了演员的身份之外，王莫涵还是一名歌手，看她的微博也有分享一些自己的歌。

4、杨安琪

杨安琪在剧里饰演的是三宝，而这位女演员可能有些网友会对她有印象，她出演过不少网剧，像《到开封府混个差事》、《医妃难囚》等，还在《三生三世十里桃花》里面饰演过奈奈。

5、潘时七

潘时七将在剧中饰演江瑶，是一名气场强大的展览策划人，御姐范十足。这也是她继《你是我的答案》后再次诠释御姐角色，期待她这一次带来不同的表现。

6、洛晨舒

洛晨舒在这部剧里面也有出演，可能很多网友对这个名字并不熟悉，但是她参演过《光荣街警事》和《盗墓笔记2》，虽然年纪轻，但是演过的剧也不少。

7、崔奕

在这部剧里也可以看到女演员崔奕的身影，她这一次是友情出演，想必戏份应该不多，而说起来她在演艺圈里可是打拼了20多年 了，在《 恋爱先生》里面还饰演江疏影的母亲刘 珍珍，不 知道她这次是以什么样的角色出现呢？

8、邓郁立

邓郁立，本名邓欣，她在这里面饰演的是秦楚，作为一位95年出生的姑娘，她其实出演过不少剧，想必大家对她出演过的《独家记忆》里的宋琪琪印象深刻。

据剧方透露，《我的小确幸》将在1月13日播出，从预告片看来，这部剧里面不仅有甜甜的吻戏，而且男女演员也是颜值很高的，你期待吗？



