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40岁卡戴珊被曝与侃爷离婚！结婚6年生4娃，几十亿财产怎么分？

(2021-01-06 11:03:42)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

提及欧美圈的明星夫妻，侃爷和卡戴珊绝对首屈一指。但今天突然有消息曝出，两个人已经在办理离婚手续，长达7年的婚姻关系还是破灭了。根据网友的爆料，这一次两个人离婚的原因也是因为性格不合，40岁的卡戴珊已经受够了丈夫侃爷，并且已经分居一段时间了。而卡戴珊在最近的活动上也摘掉了婚戒。

　　40岁卡戴珊被曝与侃爷离婚！结婚6年生4娃，几十亿财产怎么分？

　　侃爷曾经被曝出患有心理疾病躁郁症，他是一名说唱歌手，曾经负债高达3个亿美元。和卡戴珊在一起后，事业才正式开始开挂，创造了风靡全球的椰子鞋，他也因此身价大涨，一夜之间成为身价高达16亿美元的富翁。他和卡戴珊的结合让不少人羡慕，两个人的资产加起来更是吓人。

　　40岁卡戴珊被曝与侃爷离婚！结婚6年生4娃，几十亿财产怎么分？

　　提及两个人的相恋，相信不少人依旧印象深刻。2011年两个人开始相恋，2013年有了一个女儿，2014年两个人才选择结婚。婚后卡戴珊为侃爷又生了三个孩子，其中一个女儿和儿子均是代孕所生。

　　40岁卡戴珊被曝与侃爷离婚！结婚6年生4娃，几十亿财产怎么分？

　　去年开始曝出两个人的婚姻遇到了危机，侃爷还曾经在媒体上说卡戴珊出轨别人，想要和卡戴珊离婚的想法在2019年就有了。这条爆料出来后，引发了巨大的热议。两个人在车上争吵的画面还被媒体拍了下来，但很快侃爷在网上对卡戴珊道歉，称自己错了。

　　40岁卡戴珊被曝与侃爷离婚！结婚6年生4娃，几十亿财产怎么分？

　　卡戴珊在过去的一年时间内，还尝试帮侃爷看心理医生，但效果甚微。因为卡戴珊受够了侃爷的“疯话”，同时卡戴珊家族的生活让侃爷感到不适。两个人终究还是没有挨过七年之痒，如今走到离婚的局面，相信很多人也并不意外。

　　40岁卡戴珊被曝与侃爷离婚！结婚6年生4娃，几十亿财产怎么分？

不过侃爷的16亿资产、卡戴珊有10亿，除此之外还有不少豪宅，最知名的就是他们位于加州的豪宅，当时花了4000万美元买房子，之后又花了2000万美元装修，这些财产有婚前的，也有婚后的，究竟如何分割也成为大家关注的焦点之一。

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