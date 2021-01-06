最近最受争议的电视剧非《流金岁月》莫属了，因为倪妮和刘诗诗的演技被网友吐槽，让该剧成为2021年开年最不被看好的电视剧之一。但剧中的一位老演员却因为演技意外走红，她就是82岁的吴彦姝，关于她的生活也开始受到不少人的关注。

吴彦姝是一位优秀的话剧演员，在话剧的舞台上一演就是几十年。除了话剧，这些年她还出演了不少优秀的影视作品，如《相亲相爱》、《你好，之华》、《西雅图之不二情书》等，从事娱乐行业长达62年，曾经获得过金马奖最佳女配角。

在生活中，吴彦姝和丈夫感情一直很好。但是丈夫去世后，她也没有意志消沉。吴彦姝只生育一个女儿，她对女儿很疼爱，是富养的状态。她的孙子在英国剑桥大学上学，让她非常骄傲。

但因为年纪比较大，吴彦姝2003年宣布退休，告别话剧舞台。但退休6年后，因为放不下演艺事业，她又重新回归影视圈发展。但这样的一位老戏骨，却自曝买不起一套房子。

近日，电影《没有过不去的年》剧组发了一条幕后的拍摄花絮。吴彦姝对于剧组的房子十分感兴趣，表示一直很想买一套这样的房子，但买不起。自己现在住的房子非常破旧，此言一出，引发不少热议。

吴彦姝很会打扮自己，穿搭很有品位且年轻，端庄却不失优雅。无论是旗袍还是小香风，她都能穿出独属她自己的那份味道。戏里戏外，她的少女心都很十足。

回顾吴彦姝62年的演艺生涯，不难看出，她前几十年在话剧的舞台上并没有挣到很多钱。现在虽然往影视圈发展，但角色都是配角，加上因为年纪的原因，拍戏数量并不多，所以收入不高也是自然的事。不过，看到这样的实力派老戏骨生活这样，还是令不少人担心。