说起娱乐圈的明星夫妻，相信大家多多少少都能想起几对。虽然娱乐圈明星的感情生活变动比普通人要多很多，但也并非都如此，娱乐圈其实还存在着很多低调却恩爱的夫妻，并且在业务能力上也非常出色。他们的作品和演技实力得到了大家的认可，今天我们就来从实力派的角度出发，盘点一下娱乐圈的明星夫妻，看看有没有你喜欢的？

1、朱媛媛和辛柏青

朱媛媛最近在电影《送你一朵小红花》中的表现，引发了不少热议，她精彩的演技给这部电影增加了很多精彩的画面。而她的老公辛柏青其实也是一名演员，出演过不少电视剧，演技上更是没话说。

2、孙俪和邓超

孙俪和邓超自结婚之后，感情生活就非常稳定，两个人在社交网络上的互动多次成为大家谈论的焦点。两个人在演技上也非常出色，邓超在电影上发展的很好，而孙俪在电视剧圈稳坐收视女王宝座。

3、袁泉和夏雨

袁泉和夏雨这一对夫妻大家并不陌生，但因为两个人比较低调，很多人第一时间并不会想到他们。他们的演技在圈内都是有目共睹的，夏雨还得到了金马奖的影帝，最近在热映的《送你一朵小红花》中也有精彩的演技。

4、李小萌和王雷

王雷和李小萌这一对夫妻人气虽然不高，但在演员中演技还不错。两个人已经结婚多年，婚后生活也非常幸福，在圈内的口碑也非常好，都是实力派的演员。

5、赵丽颖和冯绍峰

赵丽颖这几年的事业比冯绍峰发展的好很多，在85后小花中属于顶级。但冯绍峰的演技也不错，两个人婚后生活比较低调，都在专心发展自己的事业。

6、陈妍希和陈晓

陈晓和陈妍希因为拍摄《神雕侠侣》结缘，结婚后陈妍希则专心于家庭，陈晓虽然人气不算太高，但演技却非常抗打，两个人的演技在圈内的评价都不错。

7、舒淇和冯德伦

舒淇和冯德伦两个人能走在一起非常不容易，虽然婚后多次传出婚变的传闻，但感情依旧稳定。两个人都是电影演员，虽然现在出演的作品不多，但演技还是没得嘲。

8、刘嘉玲和梁朝伟

刘嘉玲和梁朝伟这对夫妻，估计无人不知。两个人历经了很多，才走到了一起。两个人都是演员出身，演什么想什么，妥妥的实力派。

9、高圆圆和赵又廷

赵又廷和高圆圆被称为圈内的金童女玉，两个人之前恋情曝光时就得到了很多人的祝福。婚后生活也十分甜蜜，高圆圆生女后努力复出，两个人的演技属于有目共睹的好。

10、林心如和霍建华

这一对明星夫妻虽然走在一起的初期，并不被人看好。但婚后生活很幸福，虽然演戏的时间少了，但提到这两个人的演技，还是赞不绝口。



