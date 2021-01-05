说到黄晓明和baby，他们两个曾经是娱乐圈的金童女玉，但近几年因为互动变少，多次传出婚变的传闻。虽然婚变传闻一直没断过，但双方均未出来就此事作出任何回应。近日，因为黄晓明为师妹蔡文静庆生的照片，又再度引发了大家对他和baby婚姻的猜测。

近日，蔡文静迎来了自己30岁的生日，黄晓明不仅在评论区留言送上生日祝福，还配上了两个人在室内打闹的图片，画面看起来十分有爱。而就在蔡文静庆生前几天，baby还没媒体拍到和好友一起过元旦，身旁也不见黄晓明。

就连baby圣诞节上映的电影《明天你是否依然爱我》，黄晓明都没有帮助做任何的宣传。两个人现在在公开场合避谈对方的态度十分明显，难免让人猜测两个人感情生变。这次和之前相比，之所以引发巨大的争议，还要属黄晓明和蔡文静的关系。

他们两个人之前还合作了新剧《危机先生》，在剧中饰演情侣。网友曝出的路透照中，黄晓明和蔡文静紧紧相拥，还有不少亲密戏。这次庆生黄晓明丝毫没有任何避讳，在网络高调为女方庆生，看来除了拍戏之外，两个人私下的关系也不错，加上两个人都毕业于同一院校，以师哥师妹相称也不奇怪。

关于黄晓明和蔡文静的交集，近一年的频率确实比较高。去年1月份，两个人还共同献唱公益歌曲。也有网友猜测可能是黄晓明和蔡文静的新戏即将播出，所以两个人的高调互动是为新戏做前期的宣传。即使传闻再多，不过黄晓明和baby目前对外仍旧是夫妻关系，不知道baby看到会有何想法。



