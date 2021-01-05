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盘点惨遭戏份被删光的八大美女明星，谁最让人心疼？

(2021-01-05 13:57:21)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近期，28岁美女演员李梦因为参加一档综艺节目，再次被曝耍大牌，导致出演的戏份被全删，拍到一半被换人。其实，近年来与李梦有同样遭遇的明星也不少，他们可能是自己的性格有问题，脾气和习惯不好，导致导演和剧组忍无可忍。还有的可能是参演的明星负面新闻缠身，片方为了自保只能忍痛割爱。下面我们一起来盘点影视剧中惨遭戏份被删光的八大美女明星，看看谁最让人心疼？

盘点惨遭戏份被删光的八大美女明星，谁最让人心疼？

1、李梦

李梦在刚考入北影没多长时间，就被王全安选中去拍摄电影《白鹿原》，饰演“白灵”这个角色。但是最后，这部电影中李梦的戏份被全部删除。李梦当时还在电视剧《白鹿原》，可是到了最后，都拍了一半了，却直接换成了孙铱。《白鹿原》既给李梦带来了痛苦，也给李梦带来了一定的名气。。

盘点惨遭戏份被删光的八大美女明星，谁最让人心疼？

2、范冰冰

不久前郭敬明执导的《爵迹2：冷血盛宴》上映，里面范冰冰的戏份也都全部删掉了。还把她女一的戏份硬生生改成了配角，并且全程AI换脸，改成了另一个人。范冰冰之前在国外参演的电影《355》原本定在1月上映，现在也推迟了，国内能否上映更是难说。

盘点惨遭戏份被删光的八大美女明星，谁最让人心疼？

3、黄心颖

早前，许志安出轨黄心颖的事情曾闹得沸沸扬扬。黄心颖本来拍了电视剧《法证先锋4》，后来剧组方面删了她的戏份，并找人补拍。还有《法证先锋》演员怒骂黄心颖，害的自己拍了半年的戏白费。

盘点惨遭戏份被删光的八大美女明星，谁最让人心疼？

4、戚薇

戚薇演技也让人称赞，她一直以来都很专注拍戏，深受大家的喜欢。在电影《回马枪》宣传的时候，曾经有戚薇的身影，但是上映的时候却没有了她的身影。网上有爆料称，戚薇因为不愿意被潜规则，戏份遭到全删。在回应这件事的时候，她也表示不愿意放弃自己的底线。

盘点惨遭戏份被删光的八大美女明星，谁最让人心疼？

5、陈意涵

陈意涵在2011年拍摄电影《痞子英雄之全面开战》，为了塑造好角色就去接受了高强度的体能训练，还把自己弄了一身伤，但电影上映后人们却发现陈意涵在影片中的戏份全被删光。有网友爆料，因为陈意涵在宣传的时候说了不该说的话，导致自己的戏份被删。也有网友说是因为陈意涵和经纪人之间的纠纷，也是很遗憾了。

盘点惨遭戏份被删光的八大美女明星，谁最让人心疼？

6、张静初

一直被外界视为顾长卫上一部作品《孔雀》姐妹篇的《立春》，在片中参与客串的张静初和冯砾的戏份被无情删掉了。蒋雯丽表示是因为让剧情更紧凑，但是有知情人士爆料说是因为张静初和顾长卫的绯闻。

盘点惨遭戏份被删光的八大美女明星，谁最让人心疼？

7、阿娇

2008年，如果不是被曝出了和陈冠希的那场丑闻，其实应该轮到阿娇迎来自己事业上的巅峰的，因为她在那一年被陈凯歌看重，参演了当年那部轰动一时的《梅兰芳》，她在其中扮演的是福芝芳。但是拍完之后，她却爆出了不雅照。据说让梅兰芳后代大为不满，无奈之下，将其戏份删除。

盘点惨遭戏份被删光的八大美女明星，谁最让人心疼？

8、范湉湉

范湉湉曾经出演过电影《功夫》，但是却因为角色问题被周星驰一票否决了，结果所有的戏份都随之消失。即使后来参演过一些影视剧，但是依然没有翻出什么水花。范湉湉之后陆陆续续参加综艺节目，才得以活跃在大家的视线中。


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