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豪门梦碎？揭秘40岁戴娇倩与大10岁富豪被曝离婚真实内幕

(2021-01-05 11:51:40)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

说起戴娇倩，可能很多人对这么名字非常熟悉。但戴娇倩已经很久没有出演过影视作品了，结婚之后更是淡出了娱乐圈。近日她在社交平台上发布的一条短视频引发了不少热议，有网友在评论区问她是否是单身，她脱口而出说“单身啊”。这话一出，很多网友猜测难道她和富豪老公的婚姻出现了问题。

豪门梦碎？揭秘40岁戴娇倩与大10岁富豪被曝离婚真实内幕

豪门梦碎？揭秘40岁戴娇倩与大10岁富豪被曝离婚真实内幕

之后有媒体就此事询问了戴娇倩的工作人员，却遭到了工作人员的否认，称这只是一个段子，戴娇倩只是随口说说而已。不过戴娇倩本人之后也并未对此事作出任何的回应，说起戴娇倩的婚姻感情史，相信不少人都印象深刻。

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戴娇倩从小就在娱乐圈发展了，算是一名童星。凭借电视剧《花季雨季》还获得过金鹰节最佳女主角提名，出演过不少大家熟悉的影视作品，事业发展还算顺遂。在感情上，也鲜少有绯闻曝出，但她和她老公的感情一度成为大家相传的佳话。

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戴娇倩的老公是一位圈外的商人，主要做投资生意的。在戴娇倩一次的采访中提到，老公苦追了他11年她才答应在一起的。戴娇倩只要外出工作，富豪老公有时间就会专门去机场接送，这样的举动打动了戴娇倩，两个人才走到了一起。

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两个人结婚也非常低调，不像娱乐圈其他明星会举行豪华婚礼仪式，戴娇倩把所有婚礼上的费用都用来买房子。婚后两个有一个女儿，但女儿曾因为颜值太低在网上遭到一些热议，前段时间戴娇倩还带着女儿拍了一组婚纱照片，并将拍摄的视频花絮和网友一起分享。

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戴娇倩这几年事业发展不好，除了她把精力放在家庭上之外，更大的原因是因为于正的抄袭事件。戴娇倩曾出演过于正编剧的《宫锁连城》，这部剧上线后，被不少网友吐槽抄袭了琼瑶的《梅花烙》。当时于正并没有承认，而作为参与演员的戴娇倩却说于正的作品就是抄袭的，两个人还在网上开战。这之后，戴娇倩的事业就收到了很大的打击。

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现在戴娇倩突然在网上公开自己单身的情况，不知道真的如工作人员所说只是个段子，还是她和富豪老公的感情真的出了状况。不管怎样，都希望她能够越来越好，毕竟不少人看着她的作品长大的，演技实力还是有的。


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