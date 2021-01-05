2021年刚开始，演员李梦就因为耍大牌而上了热搜，原因是在1月4日当天播出的《我就是演员》中选手李梦表演完，张纪中说：听说你比较难搞，当初《白鹿原》把你换 掉？而一 旁的李诚儒也来了好奇心，说：“咱们这行轻易不会换演员，要不是把制作方给弄翻了，把剧组给弄翻了，谁轻易换呀？你实话实说，原因是什 么？面对 这样的问题，李梦明显懵了，她回答道：我也不知道为什么被换掉……10年了，我从来没回答过。

而当时在场上的另一位导师，也就是和李梦一起合作过《隐秘的角落》的张颂文则透露了李梦在剧组里的一件事。在拍《隐秘的角落》时，李梦有一场戏是即兴表演，边削苹果边念台词，而导演觉得这个镜头比较好，让她换个角度重拍一遍，而她却非要道具老师找到和之前那颗一样的，后来道具老师只能在半夜出去外面再买，而导演当时也十分无奈地说：没有哪个苹果是一模一样的。

从张颂文透露出的这一件事，也可以看出李梦也太过于较劲，而张纪中听到这里的时候更是坦言：像这样的演员，我是不会用的。这样的话一出来，让李梦觉得有些尴尬，更是直接反问：我觉得不重要了，你们觉得重要吗？这句话一出来，更是把她自己推到了风口浪尖上。看来之前《白鹿原》被换角，也是有这方面的原因的。

要知道，李梦当时可是在电影和电视剧《白鹿原》里面参演了“白灵”这个角色，可是到了最后，电影中删去了她出演的片段，电视剧都拍了一半了，却直接换角。虽然当时没有说原因，但是大家都以为是”白灵“这个角色过于敏感，现在看来事实好像不是这样。

节目结束之后，就有网友扒出了李梦的黑料。在八年前的时候，她出演过一部电影《老腔》，而电影首映礼上，作为女主角的李梦却没有出现，还因此受到了制片人的”控诉“，说她在宣传期失联多次，暗讽其艺德有问题。虽然之后李梦自己出来澄清是因为档期问题，并没有失联，但是制片人并不买账，更是放出了一段她在片场里撒泼的视频。

同样的事情不止一件，在拍摄《那个我最亲爱的陌生人》时，和李梦一起合作过的女演员吕雪凤则直接爆料，一次拍戏，灯光机器演员都在太阳底下等李梦，李梦却摸一撮头发，摸了15分钟，而且电影播出后，李梦被减掉了一大半戏，女主也变成了配角。

之后更是有网友曝光李梦在做造型的时候是躺着的，而且一边躺着一边闻桂花，看起来十分惬意，而身边的发型师则蹲着在为她做发型，不过这样的视频曝光后，发型师则出来为她澄清，称是他们提出让李梦躺着做发型的，原因是李梦的头发很多，而发型师也说了，李梦并没有耍大牌。

其实在节目的最后，李梦也坦言自己有“性格缺陷”，这或许和她的童年经历有关，据说她很小的时候父母就离婚了，12岁那年的时候被送到外国读书，在国外的生活让她的性格越来越孤僻。她在节目里也向因为她的行为而受到影响的人道歉，看来她也有意识到自己的错误。

其实李梦是一个很有演技的演员，在《隐秘的角落》里面，她的表现就很受网友们好评，而且《我就是演员》这个节目中，她重演了章子怡的经典电影《一代宗师》，演技也是十分自然。

这样一位有演技的演员，如果因为性格方面的问题而导致自己没戏可拍，未免有点可惜，还是希望她能够认识自己的不足，给大家带来更好的作品，也希望网友能多关注她的作品。



