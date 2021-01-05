近日，由张艺兴、孙红雷和刘奕君主演的《扫黑风暴》发布了新的预告，里面的动作戏可以说是十分精彩，而主演张艺兴更是凭借一身帅气的发型和警服上了热搜，这是张艺兴第一次出演警察角色，流畅的动作戏和超A的警察造型，让很多网友也纷纷表示很期待这一部剧。其实有很多男星也都出演过警察造型，今天就来盘点一下十大男星的警察造型，看看谁最深得你心。

1、刘德华

天王刘德华的警察角色可以说是深入人心了，而且他饰演过的警匪剧也可以说是相当多。演技成熟将警察的正义形象表现得很出色了。

2、黄景瑜

黄景瑜在《破冰行动》里面也出演过一名缉毒警察，正义感爆棚，不过他在剧里面的表现也很有争议，屡次不听上级领导的命令，让很多网友吐槽“真有这样的缉毒警察，早就不知道死了N回”。

3、任达华

任达华出演过的警察角色可以说是相当多的，像《跟踪》、《杀破狼》以及《大事件》等，而他饰演的警察形象也有很多，在经典影片《杀破狼》里面，他饰演的是事业走到低潮的资深警探。

4、张国荣

哥哥张国荣也出演过警察角色，他在《英雄本色》出演过一名香港警察，在剧里面，他与周润发、狄龙一起合作，将兄弟之情和江湖义气表现得淋漓尽致，让这个角色成为很多人心目中的经典。

5、苗侨伟

苗侨伟也曾经塑造过很多警察角色，像之前很火爆的《使徒行者》，而他饰演的警察角色也是一表人才，神气十足。

6、陈冠希

不说别的，陈冠希的警察造型可以说是带有痞气的一种了，而在《无间道2》中，他饰演的角色更是亦正亦邪，演技可以说炸裂了。

7、吴彦祖

吴彦祖可以说是很多人心目中的男神了，而他的颜值也可以说是相当高的，他也曾经饰演过警察角色，一身制服诱惑吸引了一大波粉丝。

8、王一博

别看王一博文质彬彬，而他在新剧《冰雨火》里面可是出演了一名警察，警服造型曝光之后，也让很多粉丝觉得很值得期待。

9、邓超

没想到吧，一向以“搞笑”出名的超哥也有这么正经的一面，在《城市之光》里，邓超的警察造型也是让人眼前一亮，让人看到他在演技上的实力。

10、张云龙

张云龙在《民国奇探》里面出演冷面探长乔楚生，江湖出身的他性格干脆利落，一身豪气，而且里面的造型也是十分帅气，让很多网友大呼真的太帅了。



