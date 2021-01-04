2021年才刚刚开始，继女星孙侨潞去世 后 ，资深演员李香琴 也 去世 了 ，享年88岁 。 这个消息一出来就引发了很多网友的热议，毕竟李香琴可是TVB老演员了，很多人都有看过她出演的剧。更有消息指出，其实李香琴的身体早就在去年12月份的时候就开始恶化了。

李香琴的女儿萧紫筠透露她去世时的细节，称母亲去世当天，佣人在喂她吃米糊的时候，才吃了几口就咽不下去，女儿赶紧联系家附近的两家私人医院，但是医院都拒收了，无奈之下女儿只能将李香琴送到近年看病的医院，而送到医院时李香琴已经去世了。

说起李香琴，她可是TVB的老演员了，从1956年进入演艺圈后，先后参演过很多电影和电视剧，像《街市皇后》、《喜有此理》、《倚天屠龙记》等，凭借着靓丽的外表和精湛的演员，她成为当时很有名的女演员之一。而年纪渐渐大了的她也没有减少对演艺事业的热爱，还出演了不少奶奶以及母亲的身份，像《溏心风暴》里面她就饰演了一位非常讨喜的奶奶，给不少观众留下了深刻的印象。

她还因出演多部影视剧结识了很多年轻的演员，并在剧里演过很多巨星的妈妈、婆婆、岳母甚至是奶奶，与万梓良，翁美玲、刘德华、 古天乐、 吕良伟、周润发、张曼玉等都关系很好，都以干儿子和干女儿相称，知道她去世的消息后，很多明星也纷纷发文悼念。

而在她晚年的时候，拍摄《公主嫁到》时，她还被传出在片场里晕倒的消息，但她还是坚持拍完了这部剧，而之后便渐渐退出了演艺圈，2012年更是被曝患上了脑退化症。

在圈里面，很多人都亲切地称她为“琴姐”，而她给人的也是一种很和蔼可亲的长辈形象，虽然事业上她可以说是成就很大，但是感情上却不是很顺利。李香琴17岁的时候就和粤剧界老倌萧仲坤结婚，并生下了女儿萧紫筠，然而两个人的感情并没有走到最后，仅仅七年时间就离婚了，之后萧仲坤便带着女儿移居到加拿大。

和萧仲坤离婚之后，李香琴就没有再婚过。之后和谭炳文组合“李氏影业”，两个被港媒冠以“知己”的称号，前后三十多年在戏中出演荧幕情侣，二人屡传绯闻，导致谭炳文太太不满。后来两个退隐到幕后，还经常一起约喝下午茶。

李香琴生病后，谭炳文曾经在采访中透露因为琴姐认不出自己，而自己内心很不安，所以他没有去看望对方。在去年9月份的时候，谭炳文去世，而才过了4个月的时候，也传来了李香琴去世的消息。