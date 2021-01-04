说起刘诗诗，不少人都会觉得她是内地实力派的小花之一。但今年她连续两部作品播出，引发了不少热议。有许多都是关于其演技的，在最近热播的《流金岁月》中，她和倪妮作为主演，获得了不少关注，但两个人的演技却被网友吐槽油腻，尤其是刘诗诗，更成了该剧的重点吐槽对象。

有不少网友觉得刘诗诗在念台词的语气语调都不对，甚至连轻重音都分不清。说台词更是有气无力，眼睛无神。和袁泉演起对手戏来，分分钟被对方秒杀。除此之外，刘诗诗的眼神戏也遭遇了很大的吐槽，不少人觉得她的表演方式太过于表面，有点挤眉弄眼的感觉，还不如古装剧好。

其实这并非刘诗诗演技第一次遭遇吐槽，电视剧《亲爱的自己》作为她复出后的首部作品，还有流量朱一龙助阵，这部剧的收视率也难挽惨淡的局面。除了剧情尴尬之外，刘诗诗在剧中的演技也被人质疑。

在《亲爱的自己》中，刘诗诗演戏时完全没有很走心的表情，大部分表情都非常表面。她在剧中饰演一名职场精英，但却缺少了干练。在撒娇的戏份中，她全程挤眉弄眼，表情非常浮夸，看起来很不自然。

作为内地曾经的四小花之一，刘诗诗自出道以来因为气质独特受到圈内的欢迎。和吴奇隆结婚生子后，把事业重新捡起来，但没想到却连续遭遇口碑崩塌，业务能力受到很大的质疑。这其实除了和她有一段时间没拍戏有关外，更大的原因可能是她私下的功课和努力做的不够。

现在内地娱乐圈新人辈出，刘诗诗虽然现在知名度还在，但如果一直这样，演技被嘲笑，迟早会没有导演敢找她。从她的形象和演技来看，更适合古装剧，希望她之后能给大家带来更好的作品，来证明下自己的演技。



