娱乐圈竞争激烈，很多明星间存在竞争关系，网上有不少关于明星们关系紧张的报道。有些女星曾经情同姐妹，但最后却形同陌路。近日，冯巩贾玲同框力破师徒不和传闻。下面我们来盘点2020年被曝关系不和的八对明星，看看到底是真是假？

1、冯巩和贾玲

贾玲是备受大众喜爱的喜剧演员，她和冯巩是师徒关系。但去年12月冯巩过63岁生日，贾玲却没到场为师傅祝寿，贾玲曾被嘲红了之后就忘了师傅。近日，冯巩和贾玲这对师傅却同框了，贾玲还和师傅开玩笑，操心起师傅的终身大事。看来贾玲和冯巩的关系还是不错的。

2、赵本山和小沈阳

赵本山和小沈阳曾一起上春晚表演小品，小沈阳曾被视为赵本山的爱徒，但小沈阳红了以后，他却被曝疑似和赵本山关系不和。但去年小沈阳现身刘老根大舞台并登台表演，很多网友认为赵本山和小沈阳冰释前嫌了。

3、乃万和谢可寅

乃万和谢可寅都是颇有才华的rapper，但她们在参加《青春有 你2》的 时候，一些网友却觉得她们是竞争关系，还有媒体报道两人关系不和。不过观众看到的节目毕竟是经过剪辑的，乃万和谢可寅私下的关系还是不错的。

4、杨幂和唐嫣

杨幂和唐嫣曾是关系要好的闺蜜，当年杨幂和刘恺威结婚的时候，唐嫣曾当伴娘。但2016年开始，杨幂和唐嫣的互动变少，她们被指关系变差。去年12月在某时尚盛典上，唐嫣和刘诗诗热聊，却和杨幂没什么互动。

5、张天爱和江疏影

江疏影在古装剧《清平乐》中演女主角，而张天爱演配角。但去年这部剧播出后，网上却出现了一些张天爱艳压江疏影之类的报道。江疏影经纪人曾疑似发文吐槽张天爱方面拉踩江疏影。张天爱方面回应让江疏影方自信一点。

6、伊能静和黄圣依

伊能静和黄圣依曾在《乘风破浪的姐姐》中是同组成员。伊能静教学，黄圣依的表情和站姿却上了热搜。网上曾有报道称伊能静和黄圣依不和。

7、宋茜和谭松韵

网上有不少宋茜和谭松韵疑似关系不和的报道，两人曾同时入围金鹰女神候选人，但最终宋茜当选金鹰女神。谭松韵的经纪人曾点赞吐槽宋茜的帖子，但随后谭松韵方面表示是手滑点赞的。

8、宋茜和赵丽颖

赵丽颖在2020年金鹰节在获得了观众喜爱女演员奖，宋茜惜败。赵丽颖上台领奖的时候，台下的宋茜却撇嘴了，宋茜被指表情管理失控，宋茜和赵丽颖也因此被传疑似不和。



