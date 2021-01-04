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他是实力派男演员，出道38年零绯闻，如今64岁婚姻很幸福

(2021-01-04 10:10:13)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

说起张晨光，可能很多人都不太熟悉这个名字，但一看到他的脸，相信大家都不陌生。虽然张晨光已经64岁了，但他影视的资源几乎没断过，他在《都挺好》中饰演苏明玉的老板，令人印象时刻。张晨光出道38年，在娱乐圈的口碑也非常好，更是绯闻绝缘体。

他是实力派男演员，出道38年零绯闻，如今64岁婚姻很幸福

近日，张晨光在个人社交平台上分享了一个自己开车的视频。却被眼尖的网友发现，他开的车价值不菲，市场价值在200万左右，看来他的经济实力并不差。而这样一位老演员，曾经却遭到倪萍的吐槽，称其太抠门了。

他是实力派男演员，出道38年零绯闻，如今64岁婚姻很幸福

倪萍曾在某综艺节目中公开吐槽张晨光扣，说他的衣服都是租的，每到一个酒店还会把酒店的拖鞋带回家。张晨光面对倪萍的吐槽似乎也并不在意，还在镜头前展示自己放在冰箱里长达5年的鳕鱼，还有用了两年没用完的葱油，他都一直保存着。他老婆送他的第一件衣服，他留了35年了。

他是实力派男演员，出道38年零绯闻，如今64岁婚姻很幸福

张晨光之前曾有过一段失败的婚姻，他的现任妻子是一位圈外人。他和妻子是在一个聚餐中认识的，他对女方算是一见钟情，为了把对方在追到手，张晨光可以说花费了不少心思。在聚会结束后，张晨光每年都会在女方生日当天给其送上99多玫瑰，这一送就是四年，终于把女方给打动了。

他是实力派男演员，出道38年零绯闻，如今64岁婚姻很幸福

结婚后，张晨光对于妻子更是十分宠爱，把自己挣的所有的钱都给到老婆。把名下所有的房产都写上了妻子的名字，表示这就是给妻子的安全感。结婚之后，女方为了给张晨光生孩子，用了很多方法，但都没什么效果。最终选择了用试管婴儿的方式，生了两个孩子，虽然两个儿子都是试管婴儿，但张晨光对于妻子和儿子都十分疼爱。

他是实力派男演员，出道38年零绯闻，如今64岁婚姻很幸福

现在张晨光的事业重心主要在内地，每年都会拍不少电视剧和电影，而他的妻子和儿子都长期定居在国外。只要结束完拍摄工作，张晨光就会飞过去一家团聚，一家四口感情幸福又稳定。他对待感情也非常专一，即使在内地拍戏这么多年，也一直零绯闻。


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