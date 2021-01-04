2021年才刚开始，娱乐圈却已经是喜事连连了。杜淳结婚了，玄彬孙艺珍官宣恋情了，又有女星怀孕了。元旦当天三位女星先后官宣了怀孕的喜讯。2021年又将有多位星二代降生。下面我们来盘点一下盘点2021年将要生孩子的八大女星，你最想祝福哪位？

1、谢娜

谢娜在元旦当天官宣了自己怀孕的喜讯。谢娜在2018年的时候生了一对双胞胎女儿，这次她再度怀孕，网友们也都送上了祝福。还有网友评论说赵丽颖又该买锁了。有意思的是赵丽颖回应说要努力打工买锁了。

2、张梓琳

元旦那天宣布怀孕喜讯的女星还有张梓琳，她发文说一只小小长颈鹿在路上。张梓琳23岁的时候曾在世界小姐选美大赛中获得冠军，她成名后没嫁豪门，而是嫁给了爱情。张梓琳头胎生的是女儿，她的爱女已经6岁了。

3、吉娜

郎朗和吉娜这对明星夫妻虽然有12岁的年龄差，但是他们真的很甜。吉娜已经怀孕8个月了，郎朗夫妇都是很优秀的钢琴家，很多网友觉得他们的孩子应该也会有音乐天赋吧。

4、沈卓盈

女星沈卓盈也是在元旦当天对外宣布了已孕的消息。沈卓盈的颜值很高，她曾被称为TVB最美配角。沈卓盈的老公是圈外富商，36岁的沈卓盈准备升级当妈了，很多网友都说恭喜她了。

5、胡杏儿

胡杏儿怀三胎的事情曾上热搜。胡杏儿还挺孕肚上了央视的跨年晚会。胡杏儿前面两胎生的都说儿子，如今她怀了三胎，她自曝说她老公希望这胎能生个女儿。

6、余香凝

90后美女余香凝演过《逆流大叔》、《非同凡响》等影视剧。余香凝的演技也不错。余香凝是在去年怀孕的，她是奉子成婚的。余香凝才27岁，但她却将要升级当妈了。

7、韩智慧

韩智慧演过《新娘18岁》等经典韩剧，她在2010年嫁给了圈外人。36岁的韩智慧在结婚10年后终于怀孕了。韩智慧对孩子已经是期待已久了，她自曝说得知她怀孕后，家人都很开心。网友们也都表示恭喜韩智慧。

8、姜素拉

姜素拉是玄彬的前任，她在去年嫁给了圈外人。据报道，姜素拉的老公比姜素拉大8岁，他是一位医生。网上有报道称姜素拉的预产期在今年4月。