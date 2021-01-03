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劣迹艺人遭封杀？于正《我就是演员》镜头被剪，郭敬明《晴雅集》下架

(2021-01-03 15:37:43)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

在2020年的最后一天，娱乐圈最受争议的两大巨头郭敬明和于正就自己之前的抄袭事件做出了道歉，受到了不少热议。不少人在刚开始对于于正和郭敬明的道歉表示不理解，称两人只是为了热度而已。但越到后面越发现，两个人道歉的背后竟然还有其它的原因。

劣迹艺人遭封杀？于正《我就是演员》镜头被剪，郭敬明《晴雅集》下架

郭敬明发表的抄袭事件其实发生在14年前，当时曝出他抄袭的新闻后，并不承认自己抄袭。而于正的抄袭事件也已经有六年之久了，两个人道歉的用语逻辑也大差不差。本以为两个人的道歉能挽回一些口碑，但没想到更大的效应还在后面。

劣迹艺人遭封杀？于正《我就是演员》镜头被剪，郭敬明《晴雅集》下架

近日，有不少网友发现，由郭敬明执导的电影《晴雅集》在电影院的拍片逐渐减少，郭敬明也不再高调宣传此电影。而于正的新综艺《我就是演员2》前两期也被下线，关于他的镜头全部被删减掉。

劣迹艺人遭封杀？于正《我就是演员》镜头被剪，郭敬明《晴雅集》下架

作品和综艺受到影响后，郭敬明和于正都低调了很多，于正更是表示自己接下来要专注于创作，可能很少再参加公开露面的活动等。虽然郭敬明道歉后就没做任何的回应，但确实比之前也老实了很多。

劣迹艺人遭封杀？于正《我就是演员》镜头被剪，郭敬明《晴雅集》下架

而这一切的源头要属前段时间百名编剧联合上书抵制抄袭的事件，当时编剧王海林动员了国内众多编剧抵制两人的抄袭，还冲上了热搜词条。迫于舆论的压力两个人才道歉，也有不少网友吐槽说两个人这次道歉只是为了向金钱低头。

劣迹艺人遭封杀？于正《我就是演员》镜头被剪，郭敬明《晴雅集》下架

其实，也有不少网友猜测，像郭敬明和于正这样高调和话题度高的艺人，之所以道歉还是迫于管控的压力。毕竟现在对于劣迹艺人的管理非常严格，如果不规范自己的言行会给很多人带来不良的影响。不管是何种猜测，对于劣迹艺人的打压绝对没错，作为公众人物，他们的影响力太大了。


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