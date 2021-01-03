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陈坤的儿子，张柏芝的儿子，娱乐圈明星“私生子”有多少？

(2021-01-03 14:16:03)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈对于很多人来说，是一个谜一样的地方。除了这个圈不缺各种八卦外，还有很多的传闻。尤其是私生子之类的新闻，在娱乐圈层出不穷，明星们的私生活也备受大家的关注。有些明星因为私生子口碑崩塌，也有一些和私生子的关系很好，还有一些对于私生子不管不顾。今天我们就来看看娱乐圈有私生子的明星都有谁。

陈坤的儿子，张柏芝的儿子，娱乐圈明星“私生子”有多少？

1、张柏芝

张柏芝和谢霆锋离婚之后，情感生活一直是个谜。至今她三儿子的亲生父亲是谁，都没有对外公开。关于这个讨论和猜测一直没有停止过，而张博主一直闭口不提。

陈坤的儿子，张柏芝的儿子，娱乐圈明星“私生子”有多少？

2、成龙

成龙的私生女小龙女曾引发众多热议，因为成龙对于她不管不顾。小龙女还多次在个人社交平台上公开喊话成龙，希望成龙能给她生活费，但成龙对此均未做出任何回应。

陈坤的儿子，张柏芝的儿子，娱乐圈明星“私生子”有多少？

3、陈坤

陈坤现在对外一直是单身状态，但他有一个女儿叫优优。现在已经18岁了，但关于优优的生母是谁，陈坤一直对外都保持沉默，他和儿子的感情十分要好，对于儿子的教育培养上也花了很多心思。

陈坤的儿子，张柏芝的儿子，娱乐圈明星“私生子”有多少？

4、那英

那英和前运动员高峰曾经有过一段感情，还给对方生过一个儿子，但外界并不知道。但后来两个人感情破裂后，媒体才知道那英有过一个私生子。

陈坤的儿子，张柏芝的儿子，娱乐圈明星“私生子”有多少？

5、黄秋生

黄秋生曾有过一个私生子，已经20多岁了。其儿子还多次去香港看过黄秋生，可能是父子情深，黄秋生曾当着媒体的面公开了与私生子的关系，当时还引发不少讨论声。

陈坤的儿子，张柏芝的儿子，娱乐圈明星“私生子”有多少？

6、张铁林

老演员张铁林的感情生活十分混乱，2016年曾被曝出有两个私生子，当时一度还闹上法庭。最后张铁林不仅承认了私生子，还承诺每个月提供一些抚养费。

陈坤的儿子，张柏芝的儿子，娱乐圈明星“私生子”有多少？

7、洪欣

洪欣在和张丹峰在一起之前，和莫少聪有过一段感情，还为其生了一个儿子。但莫少聪一直都不承认该儿子，可以说洪欣的儿子完全没有得到莫少聪的爱。

陈坤的儿子，张柏芝的儿子，娱乐圈明星“私生子”有多少？

8、曾志伟

曾国祥现在对外称是曾志伟的儿子，但其之前他被媒体称为私生子。因为其母亲没有和曾志伟结婚就生下了他，但他完全不依靠父亲，执导了多部大热的影片如《少年的你》等。


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