说起金星，想必很多人第一个想起的就是她的毒舌了吧。在娱乐圈里，金星可以说是少数敢说真话的人，作为一名主持人，她敢在节目中说出其他主持人不敢说的话题和言论，而且她的点评也可以让观众甚至是当事人学到很多，并不是那种为了博人眼球而特意为之。

很多人都知道金星是名主持人，其实她除了是名主持人，还是演员和舞蹈家，而她在国际上的影响力可是远远超过了杨丽萍的。9岁的时候金星凭借着卓越的身体条件被老师相中，进入部队开始系统的学习舞蹈，12岁的时候，金星就考入中国人民解放军艺术学院，而18岁的时候就凭借着一段新疆舞《帕米尔牧歌》，夺得第一届“桃李杯”的冠军。为了提高自己在舞蹈方面的成绩，她不顾家人的反对来到了纽约学习现代舞，并只用了一年就受邀成为美国国际舞蹈节的首席编舞。

而说到金星所主持的节目，很多人都看过《金星秀》吧，这个节目的热度以及播放率可是说是相当高的，毕竟金星的毒舌可不是一般人能比的。她在节目中不仅对范冰冰说过不要忙着做毯星，应该多塑造一些经典角色，而且还曝光了不少明星的私生活，更是大胆地说出了很多娱乐圈的丑闻，比如在网络上经常被提及的“数字小姐”。

而在2017年的时候，金星就宣布自己的节目《金星秀》停播，而很多网友在评论里询问节目停播的原因，金星则回复道：就是因为节目做得好，收视率居高，就遭到了小人的嫉妒。据说节目停播的原因还是因为别人的举报，而金星则问了四个字来回应：小人伎俩。

在之前很火的综艺节目《乘风破浪的姐姐》就有网友提过为什么不请金星，而金星则回应到：如果她去参加浪姐的话，那这个节目就没有看点了，并坦言自己当评委就没有猫腻了，不得不说金星还是很敢说。而在另一部很火的综艺节目《追光吧哥哥》里面，金星则担任了导师，而且在节目中也是没有给各位哥哥留面子，比如她在点评檀健次的时候，就说他火不了，而陈志朋还因为金星的毒舌而努力减肥，并且颇见成效。

其实说起金星的个人经历，还是很充满传奇色彩的。她在6岁的时候就有做女人的幻想，16岁就做好了做女人的准备，而28岁的时候，她才做了变性手术。而她在作为“男人”的时候，也曾经结过一次婚，1990年的时候，她在美国与第一任“太太”肯波琳结婚，十年后离婚。

后来，她遇到了现任老公德国人汉斯，两人一见钟情，并于2005年的时候结婚，虽然她没有和自己的心爱之人拥有孩子，但是她一共收养了三个孩子，对这三个孩子也是十分爱护。

这就是金星，一个很传奇的人物，而她自己也说过金星只此一个，可以模仿，但无法超越，希望以后可以多多看到她的犀利评论，你对她又是什么样的看法呢？一起来讨论一下吧。