元旦假期还没结束，很多人还沉浸在愉快的假期中。元旦当天娱乐圈喜事多多，杜淳结婚了，谢娜怀二胎了，张梓琳也怀二胎了。但让人没想到的是今年女星孙侨潞也上热搜了，可她不是因为喜事上的热搜，年仅25岁的她离世了。

孙侨潞曾是颇有名气的童星，她曾在电视剧《巴啦啦小魔仙》中饰演美琪，她曾几次获得少儿模特大赛冠军。孙侨潞长大后并没有进军演艺圈，但是她也是颇有名气的网红，她的社交账号也有不少粉丝关注。孙侨潞有时也开直播。

孙侨潞的离开让人感觉太突然了。孙侨潞的妈妈通过女儿的账号对外宣布了女儿离世的消息。孙妈妈说女儿是在元旦那天离开的。据孙妈妈说，孙侨潞的离世跟心梗有关。孙侨潞的生命定格在了25岁，孙妈妈没能看到女儿结婚，白发人送黑发人，看文字也能感受到孙妈妈的悲痛之情。

孙侨潞怎么突然就走了？网上有报道称孙侨潞生前跟朋友饮酒跨年，她的死疑似跟饮酒过量有关。孙侨潞曾自曝爱喝酒，她在直播的时候曾豪言花百万买酒，只为能跟朋友喝个痛快。孙侨潞生前身体也出过问题，据报道，她生活不太规律。

孙侨潞生前曾自曝情路不顺，经历了几段失败的恋情。孙侨潞说她曾因失恋整夜失眠吃药。孙侨潞还曾自曝是在国外留学的时候，她得过抑郁症。孙侨潞生前的最后的视频让人唏嘘，她说不知道下一秒会发生什么，所以要及时行乐。

身体发肤受之父母，孙侨潞疑似因跨年夜饮酒过多死亡，或许那时她沉浸在欢乐中，意识不到下一秒会发生什么。她离开了，留给家人无尽的哀痛。孙侨潞最后的视频一语成谶。《巴啦啦小魔仙》同剧演员袁奇峰等人发文悼念孙侨潞，他们说宁愿相信孙侨潞只是去魔法世界执行任务去了。

男星高以翔曾因心脏问题猝死，这次孙侨潞又因心梗问题去世，希望大家珍爱生命，多关注身体健康。