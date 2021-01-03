近日，黄磊的女儿黄多多又再次上了热搜，而这次上热搜也是因为她过于成熟的打扮。在曝光的照片里，她短发低领的造型被很多网友批判不符合她的年龄。其实她也因为很多次过于成熟的打扮而受到网友的热议，不过父亲黄磊并没觉得自己的女儿这样有多不好，恰恰相反，他还支持自己的女儿“早恋”。

其实在娱乐圈中，有不少的星二代都被曝早恋，早恋早已成为一件寻常的事。今天我们就来盘点曾经被曝早恋的星二代，看看都有谁？

1、汪峰的女儿小苹果

汪峰的女儿小苹果今年15岁，而在去年的时候，她曾经在社交媒体上与一位名叫孙浩森的童星来互动频繁，而且当她晒出自己的美照时，也受到了对方的回应。两人经常在社交平台上秒赞，让很多网友怀疑双方在谈恋爱。

2、张学友的女儿张瑶华

张学友的女儿张瑶华曾被曝和一名外籍帅哥约会，两个还晒出了亲密的照片，更是在网上隔空示爱。为了不让女儿早恋，张学友更是自己每天亲自接送女儿。

3、陈奕迅的女儿陈康堤

陈奕迅的女儿陈康堤曾经被曝光和小男友一起身穿情侣装在街头秀恩爱，而母亲徐豪萦也表示知情，并坦言见过女儿的男友几面。

4、邱淑贞的女儿沈月

邱淑贞的女儿沈月有着“最美星二代”的称号，而她也曾经被拍过和神秘男子在一起约会，两个看起来也十分甜蜜。

5、梁家辉的女儿NIKKIE

梁家辉的大女儿NIKKIE在14岁的时候就开始早恋了，而且还晒出了与外籍男友的亲密照片，在当时还造成了不少的影响，不过父亲梁家辉并不在意。

6、关少曾的女儿关晓彤

关晓彤现在和鹿晗在一起可以说是相当甜蜜了，不过她也曾经被曝光说早恋了，而且年龄也只有12岁，这可和她一直塑造的乖乖女形象并不相同。



