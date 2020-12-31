不知不觉，2020年已经悄然过去，我们即将迎来崭新的2021年。而作为新年的第一个月份，许多观众期待的电视剧都将在1月火热播出，给观众们带来不一样的惊喜，也让新年增添一些绚丽色彩。那么接下来，就让我们来盘点下2021年1月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

1、《阳光之下》

《阳光之下》这部剧早在开拍前，就因为题材的特殊而备受大众关注，也算是未播先火。虽然因为一些客观原因，电视剧里主角们的名字都被做了更改，剧情相较于原著也会有一些适当的调整，但还是抵不住它的高人气。

2、《有翡》

根据知名作家Priest的小说《有匪》改编，拥有大量书粉，且由当红小花赵丽颖与新晋流量王一博强强联手合作主演的电视剧《有翡》，在1月份热播的电视剧中算是少见的古装武侠题材，相信能给观众带来很大的惊喜。

3、《流金岁月》

改编自亦舒同名小说，由刘诗诗、倪妮主演的电视剧《流金岁月》，也加入了2021年1月热播电视剧的行列，不得不说，两位女主的颜值真是非常能打，想必剧情也十分精彩，不知能否能迎来国产双女主剧的春天。

4、《大江大河2》

作为《大江大河》的续作，《大江大河2》在延续第一部内容的基础上，还加深了电视剧的格局，不难看出作品中带有满满的都是诚意，因此也希望它在收视和口碑上都取得一个好的成绩。

5、《这就是生活》

现代都市生活剧《这就是生活》，也将在2021年1月份热播，实力派老演员刘恺威搭档新晋小花陈都灵，也算是大叔与萝莉的新鲜组合，双方擦出的火花真是非常让人期待。

6、《了不起的女孩》

《了不起的女孩》是由金晨、李一桐、张超等领衔主演的一部都市时尚闺蜜剧，讲述了两个从小一起长大但性格迥异的女孩陆可与沈思怡共同面对职场和感情成长的故事，金晨与李一桐两位美女不仅养眼，在剧中更是cp感十足，让人移不开眼。

7、《少爷与我的罗曼史》

倘若你是古装甜宠剧爱好者，那你一定不能错过这部《少爷与我的罗曼史》。虽然两位主演杨志雯、叶盛佳的人气都不算太高，但该剧的特别出演却是今年爆红的虞书欣，因此还是可以期待一下。

8、《她和他的恋爱剧本》