加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：182,109,472
  • 关注人气：209,284
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

61岁主持人毕福剑近照曝光，面容沧桑尽显老态，如今落魄让人唏嘘

(2020-12-31 14:49:55)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，有网友曝光一段视频，视频里的是毕福剑的朋友在作画，而毕福剑也有出镜，并拿出毛笔在朋友画的画上添了几笔，此刻旁边的好友却说出了一句令人十分动容的话，那就是：几十年前你和他还有交情呢，还曾为他主持过一场公益节目，听闻如此的毕福剑情绪瞬间低落，回应：那真的是令人美好的回忆。原来毕福剑画的是球星马来多纳。

61岁主持人毕福剑近照曝光，面容沧桑尽显老态，如今落魄让人唏嘘      

而说起毕福剑，他可是被很多人亲切地称之为“姥爷”，也是一个很有名的主持人。而当时球星马来多纳来到中国的时候，毕福剑作为主持人接待了他，两人聊天也十分愉快，然而现在这位球星已经去世，而毕福剑也渐渐退出了娱乐圈。

       61岁主持人毕福剑近照曝光，面容沧桑尽显老态，如今落魄让人唏嘘      

其实之前传闻说毕福剑会主持2021年的春晚，然而这件事却遭到了一位界内人士的否认。其实在网友曝光的视频里面，我们也可以看到毕福剑的现状大不如前，不仅脸部黑眼圈十分明显，而且整个人也显得很沧桑，头发更是油到发亮，一点也没有之前在舞台上的状态。

       61岁主持人毕福剑近照曝光，面容沧桑尽显老态，如今落魄让人唏嘘     

说实话，在当时他可是央视的金牌主持人，而且他所主持的《星光大道》也捧红了不少的草根歌手，除此之外，他出演了小品《不差钱》，里面的姥爷形象更是让人印象深刻。

       61岁主持人毕福剑近照曝光，面容沧桑尽显老态，如今落魄让人唏嘘      

而说起他的感情生活，也不是很顺利。在他事业巅峰的时候，父亲突发重病，而他也一直忙于工作而无法兼顾到家庭，后来妻子提出和他离婚，并带着当时只有7岁的女儿去到了国外。而缺少父爱的女儿毕凌虽然学习成绩很好，还在加拿大就读了最有名的设计学院安大略设计学院，但是女儿的性格却十分叛逆，一身打扮也是十分中性。24岁毕凌的眉眼之中，还是很有父亲毕福剑的神采

       61岁主持人毕福剑近照曝光，面容沧桑尽显老态，如今落魄让人唏嘘     

现在他淡出了娱乐圈，也只能接一些商演来赚赚钱，而平时没事的时候就和一群好友聚聚会，喝喝茶，这样的日子也是挺惬意的。不过他每次公开现身的时候，总是一副很邋遢的样子，而且身材也发胖了不少，看到这样的场景，实在也是让人唏嘘不已。

       61岁主持人毕福剑近照曝光，面容沧桑尽显老态，如今落魄让人唏嘘      

毕老师现在虽然没有之前那么有名，但是女儿已经长大，也有了自己的成就，想必对他来说也是心里受到了不少慰藉，而他自己也曾经在采访中说到想过“耕田种地”的生活，希望他能过上自己理想中的生活。

我的更多文章：
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
湖北楚川兴汽车销售有限公司——专用车油罐车价格最便宜服务最到位
湖北楚川兴汽车销售有限公司——专用车油罐车价格最便宜服务最到位
哪里买油罐车最便宜？油罐车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
哪里买油罐车最便宜？油罐车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
【油罐车】油罐车报价多少钱_油罐车图片视频-油罐车厂家
【油罐车】油罐车报价多少钱_油罐车图片视频-油罐车厂家
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点2020年公开道歉的十大明星，看看都有谁？
    后一篇 >盘点2021年1月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有