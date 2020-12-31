近日，有网友曝光一段视频，视频里的是毕福剑的朋友在作画，而毕福剑也有出镜，并拿出毛笔在朋友画的画上添了几笔，此刻旁边的好友却说出了一句令人十分动容的话，那就是：几十年前你和他还有交情呢，还曾为他主持过一场公益节目，听闻如此的毕福剑情绪瞬间低落，回应：那真的是令人美好的回忆。原来毕福剑画的是球星马来多纳。

而说起毕福剑，他可是被很多人亲切地称之为“姥爷”，也是一个很有名的主持人。而当时球星马来多纳来到中国的时候，毕福剑作为主持人接待了他，两人聊天也十分愉快，然而现在这位球星已经去世，而毕福剑也渐渐退出了娱乐圈。

其实之前传闻说毕福剑会主持2021年的春晚，然而这件事却遭到了一位界内人士的否认。其实在网友曝光的视频里面，我们也可以看到毕福剑的现状大不如前，不仅脸部黑眼圈十分明显，而且整个人也显得很沧桑，头发更是油到发亮，一点也没有之前在舞台上的状态。

说实话，在当时他可是央视的金牌主持人，而且他所主持的《星光大道》也捧红了不少的草根歌手，除此之外，他出演了小品《不差钱》，里面的姥爷形象更是让人印象深刻。

而说起他的感情生活，也不是很顺利。在他事业巅峰的时候，父亲突发重病，而他也一直忙于工作而无法兼顾到家庭，后来妻子提出和他离婚，并带着当时只有 7 岁的女儿去到了 国外 。而缺少父爱的女儿毕凌虽然学习成绩很好，还在加拿大就读了最有名的设计学院安大略设计学院，但是女儿的性格却十分叛逆，一身打扮也是十分中性 。24岁毕凌 的眉眼之中，还是很有父亲毕福剑的 神采 。

现在他淡出了娱乐圈，也只能接一些商演来赚赚钱，而平时没事的时候就和一群好友聚聚会，喝喝茶，这样的日子也是挺惬意的。不过他每次公开现身的时候，总是一副很邋遢的样子，而且身材也发胖了不少，看到这样的场景，实在也是让人唏嘘不已。