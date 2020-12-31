在娱乐圈，明星是一个不能犯错误的群体，尤其是非常严重的错误。但在这个圈子，总有一些明星因为言语或者行为上的不当，引发不少热议和争议。而这些错误最严重的可能会导致艺人的事业生涯遭受重创，所以在很多失误出来后，不少艺人都会快速站出来做出道歉的回应，来挽回自己的口碑。今天我们就来盘点2020年公开道歉的十大明星，看看谁最有诚意？











1、于正

于正这几年的活跃度和话题度比很多明星都要高，最近他更是连连道歉。为其之前的抄袭事件做出了回应，承认自己曾超级琼瑶的作品。









2、郭敬明

和于正一样，郭敬明近日也就抄袭事件做出了回应。称自己的《梦里花落知多少》确实抄袭庄羽的《圈里圈外》，还说当时没道歉是因为自己太年少轻狂，现在已经意识到自己的错误。









3、何炅

何炅的主持功力是得到了很多人的一致认可，但他在2020年因为言论的不当多次道歉。最深的一次当属他在节目中公开吐槽粉丝应援礼物一事，虽然只是无心的一句话，但引发了大家对于粉丝应援的讨论，最终何炅出来道歉并表示不再收任何礼物。









4、罗志祥

罗志祥事件大概是2020年最轰动的新闻之一了，他被前女友周扬青曝出劈腿玩多人运动等。为了不丢掉太多资源，罗志祥多次出来道歉，但依旧遭到了网友的抵制，内地的事业受到毁灭性打击。









5 、仝卓

仝卓因为在一次直播中，自曝将自己的往届生身份改成应届生，在网上引起了极大的负面争议。事情爆发后，仝卓出来做出了道歉，但因为影响太大，他的事业一蹶不振。









6 、任豪

任豪的道歉因为恋情，他被曝出在感情上对多位女朋友不负责，甚至还脚踩几条船。为了平息事情，任豪出来道歉，但在他道歉当晚，却被网友发现他玩了一晚上的游戏。道歉只是迫于公司压力，这样的道歉声明被批很没有诚意。









7 、刘宇宁

刘宇宁在录制《极限挑战》时，因为在节目中摘了一朵雪莲花，被网友指责不珍惜文物。为此刘宇宁很快承认了错误，并表示自己做了错误的示范。









8、杨迪

杨迪作为国内综艺的常客，喜剧和综艺感得到了观众的认可。但他在节目中因为一句“三缺一”被张艺兴的粉丝指责，称其暗射张艺兴。之后他做出道歉，称自己的意思被扭曲了。









9 、迪丽热巴

今年杨幂生日时，迪丽热巴第一时间送上了祝福。但却误用了一张蔡徐坤的表情包，引发了网友的关注。随后她出来道歉，还上了热搜。









10 、袁姗姗

袁姗姗在参加某综艺节目录制时，因为不尊重和爱护文物被网友吐槽。事情上了热搜后，她出来道歉为自己的不当言行道歉。



