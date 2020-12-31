在2020年的年末，娱乐圈又发生了一件大事，那就是郭敬明竟然向作家庄羽道歉了。郭敬明在微博上发表了一篇长文针对当年的抄袭行为进行道歉，态度很是诚恳，网友们也是大呼“活久见”。要知道郭敬明的这一声道歉迟到了15年。



郭敬明的这篇道歉信写得非常诚恳，既赔礼道歉，又捐钱做慈善。虽然迟到了这么多年，但大部分粉丝还是表示原谅。郭敬明曾经的《小说梦里花落知多少》出版之后让他名气倍增，但是很快便有人发现，这部小说中的很多情节跟庄羽的小说《圈里圈外》十分相似，明显就是抄袭。庄羽也将郭敬明告上了法庭。

这场官司从2004年一直打到2006年。最终法院判定郭敬明抄袭，让郭敬明赔偿经济损失以及公开道歉。但郭敬明当时只赔了钱，并未公开道歉。15年过去了，郭敬明一直没有承认自己抄袭，更没有道歉。如今为何要道歉呢？

最大的原因，就是此前上百位影视从业者的联名抵制他，再加上他的电影《晴雅集》正在上映，如果不出面回应并且道歉，他可能会变成劣迹艺人，在电影圈就别想混了。这封道歉信登上热搜，可以说是一次成功的宣传营销，相信他后的影视之路会走得更加顺畅。

郭敬明道歉了，网友们又将矛头对准了于正，于正究竟何时才能因为自己抄袭而道歉呢？没想到的是，网友们喊话后没多久，于正便在微博上跟琼瑶公开道歉了。12月31日上午，于正在个人微博上发《道歉函》称，我知道错了，用了六年正视了这个错误。网友纷纷调侃：于妈这求生欲，也太强了吧？

于正的作品《宫锁珠帘》被指抄袭琼瑶的作品《梅花烙》，当年琼瑶一纸诉状将于正告上了法庭。于正做过抄袭的事情不在少数，圈内早有诟病，所以在琼瑶起诉于正之时，圈内众多编剧联名支持琼瑶。最终法院判定琼瑶胜诉，于正需要赔偿经济损失以及公开道歉。钱于正赔了，但是却一直不承认抄袭，也没有道歉。而且，于正的事业却做的风生水起，还是一如既往地高调，让业内人士都看不过去了。

不管是郭敬明还是于正都曾经死扛着不道歉，如今却先后出来道歉，有网友猜测是不是有关部门又有什么动向了呢？如今圈内都在封杀劣迹艺人，抄袭也是艺人的劣迹呀，而郭敬明与于正究竟是不是迫于压力不得不道歉呢？我们不得而知，不过，此二人的公开道歉确实是有利于整治影视圈抄袭不正之风，是正能量之举。



