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盘点《流金岁月》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

(2020-12-31 09:14:23)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

刘诗诗和倪妮主演的电视剧《流金岁月》开播了，这是一部双女主剧，陈道明等实力派演员也有参演这部剧。新版《流金岁月》的演员阵容也是很有看点的，这部剧开播后也上了热搜。下面我们来盘点热播剧《流金岁月》中的八大美女演员，你最喜欢哪位呢？

盘点《流金岁月》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

1、刘诗诗

《亲爱的自己》后，刘诗诗又一部新剧开播。刘诗诗在《流金岁月》中饰演蒋南孙，感觉刘诗诗在剧中的造型挺美的。刘诗诗和倪妮在这部剧中演闺蜜。你觉得《流金岁月》会成为刘诗诗的又一部代表作吗？

盘点《流金岁月》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

2、倪妮

倪妮和刘诗诗两位女神同框可以说是《流金岁月》的一大看点了，这对闺蜜组合真的很美呢。倪妮在《流金岁月》中演朱锁锁。倪妮演的锁锁美丽又聪慧，让人过目难忘。

盘点《流金岁月》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

3、何泓姗

还记得《如懿传》中的白蕊姬吗？白蕊姬的扮演者何泓姗是一位85后美女，她还演过《凤弈》等电视剧。何泓姗这次在《流金岁月》中饰演袁媛。戏外何泓姗还未婚。

盘点《流金岁月》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

4、袁泉

气质美女袁泉和章子怡、胡静等明星是同学，她曾在《我的前半生》中饰演职场女精英唐晶。袁泉也是颜值与演技兼备的演员，她这次在《流金岁月》中演夏茜，剧中她是女主角的小姨。

盘点《流金岁月》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

5、朱珠

《精英律师》带火了朱珠，她在剧中演的栗娜太出彩了。朱珠在《大秦赋》中饰演赵姬，她还在张一山版《鹿鼎记》中饰演苏荃。朱珠在《流金岁月》中的戏份并不多，她演的是女客户。

盘点《流金岁月》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

6、郭泱

郭泱参加过04年的超女选秀，她演过《幕后之王》、《爱情万万岁》等影视剧。今年郭泱凭借新版《鹿鼎记》受到了更多关注，但是她演的阿珂却被吐槽不够美。郭泱这次在《流金岁月》中饰演莉莉安。

盘点《流金岁月》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

7、郭彤彤

今年32岁的郭彤彤毕业于上海戏剧学院，她演过《伪装者》、《我的前半生》等热播剧。郭彤彤在《三十而已》中饰演Jenny，大家还记得这个角色吗？她这次在新剧《流金岁月》中演周晴。

盘点《流金岁月》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

8、吴越

吴越和袁泉都曾参演《我的前半生》，这次她们又再度合演《流金岁月》。吴越这次在这部剧中演唐欣。吴越是实力派演员，相信她能演好这个角色。吴越是陈建斌的前女友，陈建斌已经是两个孩子的爸了，而吴越还未婚。


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