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盘点八大女星的鱼骨辫造型，看看谁最迷人？

(2020-12-30 13:31:35)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈的女星，对于造型和穿搭一向非常重视。好的造型除了能引起大家讨论外，还能给明星的时尚资源带来不少提升。除了礼服上能够大做文章外，女星的发型也能变着花的上热搜。尤其是鱼骨辫造型，鱼骨辫既能少女感满满，又能凸显女艺人的性感精致。今天我们就来盘点八大女星的鱼骨辫造型，看看谁的最迷人。

盘点八大女星的鱼骨辫造型，看看谁最迷人？

1、刘诗诗

近日，刘诗诗和倪妮主演的电视剧《流金岁月》正在热播中。除了剧情引人注意外，她在剧中的造型更是圈粉无数，鱼骨辫的造型让刘诗诗显的少女感满满。除此之外，还十分减龄，完全看不出是一个孩子的妈妈。

盘点八大女星的鱼骨辫造型，看看谁最迷人？

2、杨幂

作为时尚圈的宠儿，杨幂的时尚感和穿搭一直是很多女孩模仿的对象。除了很会穿衣服外，杨幂的发型也非常出彩。之前她的鱼骨辫造型搭配黑色高开叉的礼裙，性感中又不缺少女感，引起了大家的热议。

盘点八大女星的鱼骨辫造型，看看谁最迷人？

3、苗苗

作为冯女郎之一，苗苗的事业虽然发展的不算太好，但她的话题度和颜值非常抗打。她在录制《遇见天坛》时，编了一个鱼骨辫造型，虽然是短发，但还是将少女心表现的十足。

盘点八大女星的鱼骨辫造型，看看谁最迷人？

4、章若楠

章若楠作为内地新生代的女演员质疑，资源非常好。除此之外，她的时尚感也很强，鱼骨辫造型搭配日系学院风的穿搭，俏皮又活泼，十分惹人喜爱。

盘点八大女星的鱼骨辫造型，看看谁最迷人？

5、迪丽热巴

迪丽热巴的身材和颜值非常出圈，她在穿搭方面也很有自己独特的一面。因为五官优势很明显，即使是简单的鱼骨辫，迪丽热巴也能凸显出高级感。

盘点八大女星的鱼骨辫造型，看看谁最迷人？

6、董洁

提及董洁，虽然很多人都能想到负面新闻。但她的气质和颜值非常独特，鱼骨辫造型搭配露肩的上衣，好看又精致，女人味十足，将他的清新优雅气质凸显了出来。

盘点八大女星的鱼骨辫造型，看看谁最迷人？

7、赖美云

赖美云作为火箭少女101的一员，因为可爱的气质获得了很多粉丝的喜欢。近日，她的一组鱼骨辫造型吸引了不少关注，复古的造型搭配鱼骨辫，仿佛从古画中走出的少女。

盘点八大女星的鱼骨辫造型，看看谁最迷人？

8、杨紫

杨紫目前是国内实力和兼具的女演员之一了，她给人的形象多半以可爱居多。扎起鱼骨辫来，时尚感非常凸显，给人不同的韵味。

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