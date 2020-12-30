加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：182,109,472
  • 关注人气：209,284
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

又一位82岁女星不幸去世！曾与汪明荃二女争夫，离婚后隐退40多年

(2020-12-30 11:08:40)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，据媒体报道，前TVB女星欧嘉慧去世，享年82岁，老朋友刘玮民随后证实死讯，称对方因癌症于26日离开，而知道她去世的消息之后，她在娱乐圈里的一些好友也纷纷表示惋惜，VB女星薛家燕也对其离世感到十分震惊与难过，大赞欧嘉慧为人仗义、幽默。

又一位82岁女星不幸去世！曾与汪明荃二女争夫，离婚后隐退40多年

说起欧嘉慧，可能很多人都不认识她，但是她在五六十年代的香港红极一时，是香港影坛大姐级别的人物，也是我们爸爸辈们的女神。不仅出演过《鸳鸯谷》、《雪山飞狐》和《火烧少林寺》等作品，而且还加入无线拍剧，在当时有着“TVB初代女神”的美誉。

又一位82岁女星不幸去世！曾与汪明荃二女争夫，离婚后隐退40多年

欧嘉慧长相可以说是颜值十分高，而且气质也很好，这样的一位女星，本来应该在娱乐圈里发展得大红大紫，但是她却已经绝迹娱乐圈40多年，而原因则是很多人都谈不过的“情伤”。

又一位82岁女星不幸去世！曾与汪明荃二女争夫，离婚后隐退40多年

这样的一位女神，在当时可以说是不缺少追求的，就连已帮富豪霍英东也曾经倾情于她，香港半山嘉慧园就是以她的名字来命名的，不过欧嘉慧却爱上了口才了得的金牌司仪何守信，两人因为合作综艺节目《欢乐今宵》而相识，而且迅速发展成恋人，并在1973年登记结婚。

又一位82岁女星不幸去世！曾与汪明荃二女争夫，离婚后隐退40多年

但是他们的婚姻并没有维持太久的时间，因为何守信本来就是一个比较花心的人，而且在当时还有着“花王”的称号，而与欧嘉慧结婚后，他并没有改变，而是和当时也已婚的汪明荃传出了不少的绯闻，而且在一次TVB的大型活动中，两人还牵手同行，这更是坐实了绯闻。而欧嘉慧知道这件事后也带了一群阔太前去质问，甚至大打出手，然而也没有保住这段婚姻，只维持了两年时间的婚姻宣布结束。

又一位82岁女星不幸去世！曾与汪明荃二女争夫，离婚后隐退40多年

离婚之后，欧嘉慧也告别了娱乐圈，并只身一人前往国外定居，到现在已经有40多年了，而随着她的去世，以前的往事也可以说是跟着翻篇了，祝福她一路走好！


我的更多文章：
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
油罐车（运油车）如何赚钱？油罐车的赚钱方式及操作步骤
油罐车（运油车）如何赚钱？油罐车的赚钱方式及操作步骤
二手油罐车多少钱一辆？二手油罐车价格大全
二手油罐车多少钱一辆？二手油罐车价格大全
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
个人购买油罐车需要什么手续？办营运证和上户要多少费用？
个人购买油罐车需要什么手续？办营运证和上户要多少费用？
小型油罐车多少钱？二手油罐车价格，小型油罐车价格
小型油罐车多少钱？二手油罐车价格，小型油罐车价格

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇女儿公司遭处罚，弟子屡次曝丑闻，赵本山还能不能“安度晚年”？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有