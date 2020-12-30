近日，据媒体报道，前TVB女星欧嘉慧去世，享年82岁，老朋友刘玮民随后证实死讯，称对方因癌症于26日离开，而知道她去世的消息之后，她在娱乐圈里的一些好友也纷纷表示惋惜，VB女星薛家燕也对其离世感到十分震惊与难过，大赞欧嘉慧为人仗义、幽默。

说起欧嘉慧，可能很多人都不认识她，但是她在五六十年代的香港红极一时，是香港影坛大姐级别的人物，也是我们爸爸辈们的女神。不仅出演过《鸳鸯谷》、《雪山飞狐》和《火烧少林寺》等作品，而且还加入无线拍剧，在当时有着“TVB初代女神”的美誉。

欧嘉慧长相可以说是颜值十分高，而且气质也很好，这样的一位女星，本来应该在娱乐圈里发展得大红大紫，但是她却已经绝迹娱乐圈40多年，而原因则是很多人都谈不过的“情伤”。

这样的一位女神，在当时可以说是不缺少追求的，就连已帮富豪霍英东也曾经倾情于她，香港半山嘉慧园就是以她的名字来命名的，不过欧嘉慧却爱上了口才了得的金牌司仪何守信，两人因为合作综艺节目《欢乐今宵》而相识，而且迅速发展成恋人，并在1973年登记结婚。

但是他们的婚姻并没有维持太久的时间，因为何守信本来就是一个比较花心的人，而且在当时还有着“花王”的称号，而与欧嘉慧结婚后，他并没有改变，而是和当时也已婚的汪明荃传出了不少的绯闻，而且在一次TVB的大型活动中，两人还牵手同行，这更是坐实了绯闻。而欧嘉慧知道这件事后也带了一群阔太前去质问，甚至大打出手，然而也没有保住这段婚姻，只维持了两年时间的婚姻宣布结束。

离婚之后，欧嘉慧也告别了娱乐圈，并只身一人前往国外定居，到现在已经有40多年了，而随着她的去世，以前的往事也可以说是跟着翻篇了，祝福她一路走好！



