提及赵本山，相信没有人不知道，虽然这几年他公开露面的机会很少，但他的存在感一直都不低。每年到了春晚筹备期，关于他上春晚的呼声一波高过一波。近日，有网友却担心起了63岁赵本山的晚年生活，因为近日有网友发现赵本山的女儿球球公司出了问题，除此之前他的弟子还丑闻不断。

赵本山女儿球球旗下某个健身公司本月出现了一向处罚，因为生产安全事故应急措施违规所导致的。但这条处罚通知出来后，球球并未对此事作出回应。相反还继续直播，只不过当网友们问起她公司处罚的事情时，球球一脸尴尬，表示自己并不知情。

虽然球球作为赵本山的女儿，但她完全没有要继承父亲事业的想法。专注于直播事业，为了直播还特意从老家到北京发展，因为租金太贵，赵本山直接出钱给她在北京买了一套房子，来支持女儿的发展。虽然球球的直播做的还不错，但她的负面新闻多少会给她父亲带去一些影响。

不过球球看似并不在意，她的事情还没有赵本山徒弟的严重。赵本山作为本山传媒的创始人，签约了很多喜剧演员，收了很多徒弟，但这几年发展比较好的当属宋小宝了。其他徒弟要不转行做直播，要不负面新闻缠身，简直是在给赵本山拖后腿。

之前，赵本山的徒弟王小利就因为热衷直播，不听赵本山的劝阻，直接被赵本山从《乡村爱情》中踢出去了，找了其他演员饰演他的角色。

不久前，有媒体曾爆料小沈龙卖假货遭罚款的事情，称其被罚款近20万，平台对他的帐号实行了直播权限封禁。近日，又有网友发现谢广坤的扮演者在直播账号遭到了封禁，至于原因也不得而知，而赵本山一手带火的小沈阳和其几乎断了联系。

不但是男徒弟接连出事，女徒弟也不让赵本山省心。近日，赵本山的女徒弟娇娇突然在社交平台宣布，自己已经是两个孩子的母亲。孩子的父亲是谁还是个谜。大约4个月前，娇娇曾自曝自己和富豪男友分手了，还称对方给她留下了很多资产，但自己拒绝了。原来对方给她留下了两个店面，这两地方加起来价值高达4000万。娇娇一度被赵本山评价为“女丑是国宝”，并表示她是本山传媒女演员中最优秀的“女丑”。

曾经炙手可热的喜剧大腕，如今却因为女儿和徒弟的负面新闻，连连被送上新闻头条，不知道赵本山内心的感受如何。



