加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：182,109,472
  • 关注人气：209,284
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

女儿公司遭处罚，弟子屡次曝丑闻，赵本山还能不能“安度晚年”？

(2020-12-30 09:42:55)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

提及赵本山，相信没有人不知道，虽然这几年他公开露面的机会很少，但他的存在感一直都不低。每年到了春晚筹备期，关于他上春晚的呼声一波高过一波。近日，有网友却担心起了63岁赵本山的晚年生活，因为近日有网友发现赵本山的女儿球球公司出了问题，除此之前他的弟子还丑闻不断。

女儿公司遭处罚，弟子屡次曝丑闻，赵本山还能不能“安度晚年”？

赵本山女儿球球旗下某个健身公司本月出现了一向处罚，因为生产安全事故应急措施违规所导致的。但这条处罚通知出来后，球球并未对此事作出回应。相反还继续直播，只不过当网友们问起她公司处罚的事情时，球球一脸尴尬，表示自己并不知情。

女儿公司遭处罚，弟子屡次曝丑闻，赵本山还能不能“安度晚年”？

虽然球球作为赵本山的女儿，但她完全没有要继承父亲事业的想法。专注于直播事业，为了直播还特意从老家到北京发展，因为租金太贵，赵本山直接出钱给她在北京买了一套房子，来支持女儿的发展。虽然球球的直播做的还不错，但她的负面新闻多少会给她父亲带去一些影响。

女儿公司遭处罚，弟子屡次曝丑闻，赵本山还能不能“安度晚年”？

不过球球看似并不在意，她的事情还没有赵本山徒弟的严重。赵本山作为本山传媒的创始人，签约了很多喜剧演员，收了很多徒弟，但这几年发展比较好的当属宋小宝了。其他徒弟要不转行做直播，要不负面新闻缠身，简直是在给赵本山拖后腿。

女儿公司遭处罚，弟子屡次曝丑闻，赵本山还能不能“安度晚年”？

之前，赵本山的徒弟王小利就因为热衷直播，不听赵本山的劝阻，直接被赵本山从《乡村爱情》中踢出去了，找了其他演员饰演他的角色。

女儿公司遭处罚，弟子屡次曝丑闻，赵本山还能不能“安度晚年”？

不久前，有媒体曾爆料小沈龙卖假货遭罚款的事情，称其被罚款近20万，平台对他的帐号实行了直播权限封禁。近日，又有网友发现谢广坤的扮演者在直播账号遭到了封禁，至于原因也不得而知，而赵本山一手带火的小沈阳和其几乎断了联系。

女儿公司遭处罚，弟子屡次曝丑闻，赵本山还能不能“安度晚年”？

不但是男徒弟接连出事，女徒弟也不让赵本山省心。近日，赵本山的女徒弟娇娇突然在社交平台宣布，自己已经是两个孩子的母亲。孩子的父亲是谁还是个谜。大约4个月前，娇娇曾自曝自己和富豪男友分手了，还称对方给她留下了很多资产，但自己拒绝了。原来对方给她留下了两个店面，这两地方加起来价值高达4000万。娇娇一度被赵本山评价为“女丑是国宝”，并表示她是本山传媒女演员中最优秀的“女丑”。

女儿公司遭处罚，弟子屡次曝丑闻，赵本山还能不能“安度晚年”？

曾经炙手可热的喜剧大腕，如今却因为女儿和徒弟的负面新闻，连连被送上新闻头条，不知道赵本山内心的感受如何。


我的更多文章：
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车（运油车）如何赚钱？油罐车的赚钱方式及操作步骤
油罐车（运油车）如何赚钱？油罐车的赚钱方式及操作步骤
二手油罐车要多少钱？2020年最便宜的二手油罐车
二手油罐车要多少钱？2020年最便宜的二手油罐车
二手油罐车多少钱一辆？二手油罐车价格大全
二手油罐车多少钱一辆？二手油罐车价格大全
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇揭秘六大电视台跨年晚会的精彩看点，你最想看哪一个？
    后一篇 >又一位82岁女星不幸去世！曾与汪明荃二女争夫，离婚后隐退40多年
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有