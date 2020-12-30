难熬的2020即将走进尾声，很快我们将迎来2021年。随着倒计时的临近，每年到了这个时候就成了各大卫视电视台的抢人大战。近日，各大电视台为了获得更多的关注和期待，陆续公开了明星阵容，简直让人看的眼花缭乱。今天我们就来揭秘六大电视台跨年晚会的明星阵容和精彩看点，你最想看哪一个？

1、湖南卫视

湖南卫视每年的阵容都堪称是流量艺人的大杂烩，今年也不例外。吴亦凡、王俊凯、王一博、华晨宇、李易峰、陈伟霆等热门的男艺人都会出现在湖南卫视的跨年晚会上。除了帅气的哥哥们，当然还少不了乘风破浪的姐姐们，张雨绮、黄龄、火箭少女101、杨幂等流量与话题度都非常高的女艺人也会亮相湖南卫视的跨年舞台。

2、江苏卫视

每年江苏卫视的跨年都令人期待，除了歌手的质量高之外，舞美也做的美轮美奂。今年的明星阵容依旧实力在线，韩红、薛之谦、许巍、周笔畅、谭维维、张靓颖等一众实力派的歌手加盟，还有如王源、毛不易、李宇春、周深、张杰等人气歌手参加，满足了多元化观众的需求。

3、浙江卫视

之前浙江卫视的跨年都选择以领跑的方式进行，今天却改变了规则，和其他平台同时开抢收视率。不过艺人的阵容上没有特别多的大咖，流量最大的当属蔡徐坤了。其余还有杨幂、张艺兴、李荣浩、孟美岐等艺人，赵露思和成毅今年凭借着不错的成绩也成为了跨年的艺人之一。

4、北京卫视

北京卫视依旧延续之前的传统，分多个地区同步跨年。不过采用的还是录播的形式，前段时间还因为张韶涵穿着皮草现身东北会场，引发了一波热议。北京卫视的艺人阵容相对来说少了很多，李汶翰、陈立农、金志文、孟美岐、尤长靖等，热度还行，但没有特别大的大咖。老牌艺人也只有蔡国庆和毛阿敏助阵。

5、东方卫视

东方卫视跨年采用了实力派加流量艺人的组合，请到了张信哲、腾格尔、李玟三个实力歌手加盟。除此之外，张艺兴、朱一龙、王一博、周深这四个深受年轻粉丝喜欢的艺人也会同台出现。今年因为粉丝事件受到打击的肖战也会出现在东方卫视的跨年舞台上，想必又要让不少粉丝们失眠了。

6、中央电视台

中央电视台请到的艺人阵容非常大，除了老艺人，还是流量艺人。看点也非常多，周深、欧阳娜娜、杨幂、赵露思、关晓彤、王源、杨子姗、吴亦凡都会出现。除此之外，备受粉丝期待的硬糖少女303和《青春有你3》的选手首次亮相，期待值满满。



