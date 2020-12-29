岁月催人老，没有人能永远年轻。明星是公众人物，一些女星曾自曝说上了年纪后就没戏拍了，一些明星也曾自曝说害怕变老。下面我们来盘点一下2020年被网友吐槽变老的十大明星，谁最让人心疼？

1、周迅

高圣远被曝有新恋情后，周迅终于官宣了离婚的消息。近段时间以来，周迅因为上综艺节目《很高兴认识你》受到了更多关注。许多网友吐槽说周迅的皮肤状态有点差，显老气。周迅已经46岁了，她曾自曝说害怕变老。

2、章子怡

章子怡今年生二胎喜得麟儿。网上有报道称章子怡生二胎后老太快，从网上曝光的近照来看，离开修图后，章子怡脸上的皱纹挺明显的。不过美人在骨不在皮，章子怡还是很有气场的女神。

3、马伊琍

你看了马伊琍主演的《旗袍美探》了吗？今年马伊琍也多次上热搜。马伊琍的身材管理做得还是不错的。但马伊琍抽烟，一些网友看了她在片场的照片后吐槽说马伊琍的脸色有点黄，两颊凹陷显老。

4、曾宝仪

曾宝仪是曾志伟的爱女，如今47岁的她还未婚。曾宝仪性格开朗，她主持过多档节目。曾宝仪的素颜照曾引发热议，她脸上的皱纹挺明显的，很多网友都吐槽说娃娃脸的曾宝仪也老了。

5、周传雄

周传雄被称为情歌教父，如今51岁的他不怎么红了。周传雄的近照曾引发热议，他真的瘦太多了，看上去苍龙了很多。周传雄自曝说他暴瘦跟患病有关，他一度暴瘦到就剩皮包骨了。

6、张嘉译

张嘉译改名的事情曾上热搜，他把名字改成了张嘉益，据报道，他改名疑似跟健康状况有关。从网上曝光的近照来看张嘉译苍老了很多。张嘉译常年拍戏，身体健康受到影响。

7、朱孝天

朱孝天和言承旭等人合演过偶像剧《流星花园》。如今41岁的朱孝天也被吐槽苍老了。朱孝天自曝身体健康有问题，不敢要孩子。朱孝天的老婆颜值挺高的。

8、姚晨

今年姚晨没有新剧跟观众见面，但她参加了一些商业活动。41岁的姚晨已经是两个孩子的妈了，一些网友看了姚晨的近照后评论说姚晨眼部的鱼尾纹挺明显的，感觉她也老了不少。

9、张曼玉

张曼玉是实力派女演员，她曾是很多男人的梦中情人，网上有报道称梁朝伟疑似也喜欢过她。美人迟暮，如今张曼玉已经56岁了。或许是情路不顺吧，张曼玉瘦了很多，许多网友都是她苍老的样子让人心疼。

10、吴彦祖

很多男星是帅而不自知，他们似乎也不太care自己的相貌，吴彦祖就是如此。吴彦祖是一位很有责任心的爸爸，但很多网友吐槽说男神吴彦祖发福了，大叔味十足，还有网友说他撞脸倪大红。



