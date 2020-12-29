说起本山传媒，很多人都会想到赵本山，小沈阳，宋小宝等明星，其实本山传媒旗下签约了不少艺人。今天我们要聊的娇娇就是本山旗下的一名女演员，近日关于她刚结婚就离婚的消息在网上引发了一些热议。这波热议还没结束，娇娇就在个人社交平台向粉丝官宣了当妈的好消息，生了一对双胞胎，非常可爱。

值得注意的是，娇娇在文案后面还来了一段备注，警告某人不要再跟踪和骚扰她。这条视频发出后，立刻引发了大家的热议，不少关注她的人都知道她并没有结婚。前段时间，她还在直播中说自己和富豪男友已经分手了。仅过去了4个月，她就怀孕生子，这中间究竟发生了什么，实在令人好奇。

今年8月份，娇娇自曝与富豪男友分手的消息。称对方与其分手后给了她一笔补偿费，长沙的店铺价值1500万，北京的店铺2500万，总价值加起来在4000万。而娇娇却称自己实在懒得经营，就没有要。并表示会在直播间卖掉前男友给他的资产，这波操作让不少人觉得迷惑。

据了解，之后该富豪男友为了挽回娇娇，还特意给她准备了惊喜。把场地布置的十分浪漫，但娇娇并没有回心转意，而是果断选择了与对方分手。分手后没多久，娇娇就晒出了自己去做产检的视频，而她的老公究竟是谁至今还是一个谜。

娇娇作为本山旗下的女艺人，其实事业发展的并不算好。2011年，因为登上《星光大道》备受关注，获得了当年的亚军。2013年，她首次登上春晚的舞台，并演唱了一首歌《忐忑》，这之后她也没有因此爆红，随后由转行做了网红。

也有人猜测娇娇这一系列的操作，可能只是为了卖货编造的剧本。通过这获得更多人的关注，赚取更多的钱，但这只是大家的猜测，究竟真相如何，还要再拭目以待。