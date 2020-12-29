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86岁钢琴家傅聪感染新冠去世！回顾傅聪的艺术生涯与家庭生活

(2020-12-29 09:16:24)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

今年是特殊的一年，多位名人因病去世，有些明星也没能躲过病毒。眼下2020年就要过去了，娱乐圈却再传噩耗。12月28日，又一位老艺术家因病去世了，享年86岁，他就是傅聪。傅聪是知名钢琴家，他去世的消息也上了热搜。

86岁钢琴家傅聪感染新冠去世！回顾傅聪的艺术生涯与家庭生活

据报道，傅聪因感染新冠去世。傅聪是很有才华的钢琴家，他被称为钢琴诗人。傅聪是名门之后，他的父亲是知名翻译家傅雷，没错，就是《傅雷家书》中给儿子写信的那位父亲。傅聪是傅雷的大儿子。

86岁钢琴家傅聪感染新冠去世！回顾傅聪的艺术生涯与家庭生活

傅聪7岁多就开始弹琴，他曾师从著名钢琴家梅百器以及勃龙斯丹夫人。傅聪是第一位在肖邦国际钢琴大赛中获奖的东方人。如今郎朗也是享誉全球的钢琴家，傅聪曾称赞郎朗的天赋，并说他成名并不奇怪。

86岁钢琴家傅聪感染新冠去世！回顾傅聪的艺术生涯与家庭生活

傅聪的一生丰富多彩，他先后结过三次婚。傅聪一婚娶的的犹太美女弥拉。弥拉的家境挺好的，她的父亲是知名小提琴家梅纽因。傅聪和弥拉生有一个儿子，傅聪的大儿子出生在英国，傅聪曾表示遗憾儿子对中国文化知之甚少。

86岁钢琴家傅聪感染新冠去世！回顾傅聪的艺术生涯与家庭生活

傅聪的第一段婚姻维持了约9年的时间。傅聪是第二任妻子是一位韩国女孩，但两人结婚三个月就因为性格不合离婚了。

86岁钢琴家傅聪感染新冠去世！回顾傅聪的艺术生涯与家庭生活

后来傅聪三婚娶了厦门美女卓一龙。卓一龙也是一位钢琴家，父亲是当地的富商，曾任亚细亚石油公司经理代理人。卓一龙比傅聪小6岁，两人可以说是情投意合。

86岁钢琴家傅聪感染新冠去世！回顾傅聪的艺术生涯与家庭生活

傅聪和卓一龙生有一个儿子。傅聪的两个儿子都不是钢琴家，傅聪曾表示尊重儿子的选择。卓一龙女士也曾因感染新冠住院接受治疗，但她很快痊愈出院了。在傅聪最后的弥留之际，是卓一龙负责照顾的。

86岁钢琴家傅聪感染新冠去世！回顾傅聪的艺术生涯与家庭生活

得知傅聪去世的消息后，网友都感到十分意外和惋惜，李云迪等明星也纷纷发文悼念，希望傅聪先生一路走好！


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