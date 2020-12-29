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2020年因哭戏上热搜的八大明星，看看谁的演技最好？

(2020-12-29 08:52:24)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

哭戏可以考验演员的演技，有些演员的哭戏获赞真实，有感染力。有些演员却被吐槽哭不出来。还有明星被曝拍哭戏的时候。要用眼药水。观众的眼睛是雪亮的。演员演技如何，观众们心里都有数。下面我们就来盘点2020年因为哭戏上热搜的八大明星，看看谁的演技最好？

2020年因哭戏上热搜的八大明星，看看谁的演技最好？

1、王子文

王子文在《晴雅集》中饰演公主。王子文拍《晴雅集》从头哭到尾，哭了11个小时。很多网友都说王子文的表演让人动容。公主爱而不得，王子文的哭戏让人入戏。

2020年因哭戏上热搜的八大明星，看看谁的演技最好？

2、成毅

今年成毅凭借古装剧《琉璃》走红，他在这部剧中的哭戏也上热搜了。成毅的哭戏让人心疼，还有网友说他落泪的瞬间很美。成毅的哭了感染力满分。你看了《琉璃》了吗？

2020年因哭戏上热搜的八大明星，看看谁的演技最好？

3、张新成

《以家人之名》播出后，张新成也曾因哭戏上热搜。在张新成的精彩演绎下，贺子秋这个人物角色有了生命力。张新成的哭戏给人感觉真实，人物的感情层层递进。

2020年因哭戏上热搜的八大明星，看看谁的演技最好？

4、倪妮

前些天微博上出现了倪妮一秒落泪这样的热搜词。倪妮在《拆弹专家2》中的哭戏极具感染力，她在片中一秒落泪的场景很美，很有感染力，获赞是神仙场面。倪妮真的是演技和颜值兼备的女星。

2020年因哭戏上热搜的八大明星，看看谁的演技最好？

5、王一博

《有翡》播出后，微博上出现了“王一博好会哭”、“谢允哭戏”这样的热搜词。许多网友评论说王一博真会哭，他是哭得最好看的男星之一。王一博演的谢允帅气又有趣，你觉得呢？

2020年因哭戏上热搜的八大明星，看看谁的演技最好？

6、林更新

《最初的相处最后的别离》大结局的时候，林更新也因为哭戏上了热搜。大结局的时候，林更新演的男主角哭着向昏迷的爱人诉说爱意，很多网友都说林更新的哭戏很走心。

2020年因哭戏上热搜的八大明星，看看谁的演技最好？

7、辛芷蕾

电影《紧急救援》上映后，辛芷蕾也凭借哭戏上了热搜。许多观众评论说辛芷蕾的哭戏代入感太强，情绪迅速被她感染了。辛芷蕾get到了角色的心理和情感变化，她的演技还是不错的。

2020年因哭戏上热搜的八大明星，看看谁的演技最好？

8、杨颖

今年网剧《摩天大楼》播出后，杨颖也因为哭戏上了热搜。网友们都说杨颖的演技有进步，哭戏很自然。杨颖因被吐槽没演技，这次她总算是翻身了。看得出来，杨颖在不断努力提升自己。


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