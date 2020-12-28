2020年的电视剧出现了不少爆款，不少热门电视剧中的角色都在热播时引发热议，这些角色个性鲜明，令人印象深刻，演员们更是凭借这些角色而名气大增。下面我们就来盘点2020年电视剧十大经典角色，看看谁让你难忘？

1、张东升

2020年口碑最好的悬疑剧应该就是《隐秘的角落》了，剧中的主角张东升让人不寒而栗，更是让爬山、拍照成了网络流行的梗，这个角色真是够让人印象深刻的了。

2、余欢水

电视剧《我是余欢水》当中余欢水这个角色没有什么主角光环，小人物一个，但是贵在特别真实，所以观众们非常喜欢。

3、顾耀东

同样是展示小人物在大时代浪潮中故事的电视剧《隐秘而伟大》在2020年也非常火。李易峰饰演的顾耀东也随着电视剧的大火被观众们所记住。

4、房似锦

电视剧《安家》在播出时收视率很不错，孙俪扮演的女主角房似锦话题度非常高，与孙俪所饰演的其他角色都不同，但一样受观众们的喜爱。

5、陈芊芊

今年的赵露思因为《传闻中的陈芊芊》而大火了一把，这个角色非常讨喜，没有其他古装剧女主那样矫情，令人耳目一新。

6、禹司凤

仙侠剧《琉璃》可谓是爆火，剧中的男主角禹司凤不断被虐，吐血次数更是多不胜数，真的是让人心疼呀。

7、林有有

2020年引发热议的还有电视剧《三十而已》，林有有这个角色是配角，但却最令人印象深刻，小三战斗力如此之强真是令人恨得咬牙切齿。

8、顾佳

《三十而已》中顾佳这个角色一样令人难忘，她可以说是一个完美人妻，能拼事业，能照顾家庭还能手撕小三，战斗力不是一般的强悍。

9、叶鹿鸣

叶鹿鸣在电视剧《下一站是幸福》中完美的舅舅，也是人人想嫁的好男人。这样的角色人设怎么能不受欢迎呢。

10、段家宝

《二十不惑》中段家宝也是一个很讨喜的角色，虽然是个富二代，但却十分接地气，对朋友也很讲义气。如果有这样一个富二代闺蜜，那就太幸福了。



