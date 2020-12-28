加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：182,047,266
  • 关注人气：209,283
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点2020年电视剧十大经典角色，看看谁让你难忘？

(2020-12-28 13:46:57)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

2020年的电视剧出现了不少爆款，不少热门电视剧中的角色都在热播时引发热议，这些角色个性鲜明，令人印象深刻，演员们更是凭借这些角色而名气大增。下面我们就来盘点2020年电视剧十大经典角色，看看谁让你难忘？

盘点2020年电视剧十大经典角色，看看谁让你难忘？

1、张东升

2020年口碑最好的悬疑剧应该就是《隐秘的角落》了，剧中的主角张东升让人不寒而栗，更是让爬山、拍照成了网络流行的梗，这个角色真是够让人印象深刻的了。

盘点2020年电视剧十大经典角色，看看谁让你难忘？

2、余欢水

电视剧《我是余欢水》当中余欢水这个角色没有什么主角光环，小人物一个，但是贵在特别真实，所以观众们非常喜欢。

盘点2020年电视剧十大经典角色，看看谁让你难忘？

3、顾耀东

同样是展示小人物在大时代浪潮中故事的电视剧《隐秘而伟大》在2020年也非常火。李易峰饰演的顾耀东也随着电视剧的大火被观众们所记住。

盘点2020年电视剧十大经典角色，看看谁让你难忘？

4、房似锦

电视剧《安家》在播出时收视率很不错，孙俪扮演的女主角房似锦话题度非常高，与孙俪所饰演的其他角色都不同，但一样受观众们的喜爱。

盘点2020年电视剧十大经典角色，看看谁让你难忘？

5、陈芊芊

今年的赵露思因为《传闻中的陈芊芊》而大火了一把，这个角色非常讨喜，没有其他古装剧女主那样矫情，令人耳目一新。

盘点2020年电视剧十大经典角色，看看谁让你难忘？

6、司凤

仙侠剧《琉璃》可谓是爆火，剧中的男主角禹司凤不断被虐，吐血次数更是多不胜数，真的是让人心疼呀。

盘点2020年电视剧十大经典角色，看看谁让你难忘？

7、林有有

2020年引发热议的还有电视剧《三十而已》，林有有这个角色是配角，但却最令人印象深刻，小三战斗力如此之强真是令人恨得咬牙切齿。

盘点2020年电视剧十大经典角色，看看谁让你难忘？

8、顾佳

《三十而已》中顾佳这个角色一样令人难忘，她可以说是一个完美人妻，能拼事业，能照顾家庭还能手撕小三，战斗力不是一般的强悍。

盘点2020年电视剧十大经典角色，看看谁让你难忘？

9、叶鹿鸣

叶鹿鸣在电视剧《下一站是幸福》中完美的舅舅，也是人人想嫁的好男人。这样的角色人设怎么能不受欢迎呢。

盘点2020年电视剧十大经典角色，看看谁让你难忘？

10、段家宝

《二十不惑》中段家宝也是一个很讨喜的角色，虽然是个富二代，但却十分接地气，对朋友也很讲义气。如果有这样一个富二代闺蜜，那就太幸福了。


我的更多文章：
二手危化品车转让出售，2020年二手危化品车最优惠价格
二手危化品车转让出售，2020年二手危化品车最优惠价格
个人转让17年二手危险品罐车，车况良好价格实惠
个人转让17年二手危险品罐车，车况良好价格实惠
2020年危险品运输车最新报价，危险品运输车要多少钱？
2020年危险品运输车最新报价，危险品运输车要多少钱？
危险品运输车多少钱？怎样选购危险品运输车？
危险品运输车多少钱？怎样选购危险品运输车？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇50岁主持人姜丰近照曝光！嫁老外生下龙凤胎，离婚后生活很惬意
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有