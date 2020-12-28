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50岁主持人姜丰近照曝光！嫁老外生下龙凤胎，离婚后生活很惬意

(2020-12-28 12:51:18)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，前央视主持人姜丰在社交平台上晒出了自己一对儿女的照片，从照片里可以看到虽然姜丰已经50岁了，但是身材仍然保养得十分苗条，和一对龙凤胎儿女同框十分开心，一家三口温馨地过圣诞节。

50岁主持人姜丰近照曝光！嫁老外生下龙凤胎，离婚后生活很惬意

说起姜丰，很多人或许都知道她，她可是前央视有名的主持人，曾与程前一起主持过《正大综艺》，还曾担任过《文化视点》的制片人和主持人，是央视当时最年轻的制片人。

50岁主持人姜丰近照曝光！嫁老外生下龙凤胎，离婚后生活很惬意

1970年出生的姜丰，在高考的时候以高分考入了山东大学经济系，然而她发现自己对经济学并不感兴趣，于是转到了自己所喜欢的中文系。从山东大学毕业之后，她被保送到了复旦大学攻读硕士，也正是在复旦的这一段经历，让她为之后的女主播事业奠定了基础。

50岁主持人姜丰近照曝光！嫁老外生下龙凤胎，离婚后生活很惬意

毕业后，她直接被分配到了中央电视台相关单位工作，因为长相清秀还有口才也不错，她就在这里当起了外景主持人和编导。之后又凭着自己的天赋还有后天的努力，再加上自己已经拥有的超高人气，1997年，姜丰担任起了《文化视点》的栏目主持人和制片人。

50岁主持人姜丰近照曝光！嫁老外生下龙凤胎，离婚后生活很惬意

而就在2002年，当自己的前途事业一片美好的时候，她却决定辞职，去国外继续深造。而这段时间，她遇到了自己的前夫理查德-杜比，他是某国际名企的高管，两人很快就坠入了爱河，并在2004年步入了婚姻的殿堂。而在2007年的时候，他们生下了一对龙凤胎。

50岁主持人姜丰近照曝光！嫁老外生下龙凤胎，离婚后生活很惬意

而在结婚后，姜丰将自己的重心转移到了家庭生活上，做起了全职太太，但是两个人的婚姻并没有走到最后，她与前夫离婚，而且两个孩子的抚养权也全归她。

50岁主持人姜丰近照曝光！嫁老外生下龙凤胎，离婚后生活很惬意

之后姜丰开始回国发展，从做一些主持以及演出的工作开始，后来她创立了自己的公司，当起了CEO，虽然年近50岁，但是仍然有自己的魅力。

50岁主持人姜丰近照曝光！嫁老外生下龙凤胎，离婚后生活很惬意

其实从她平时晒出的照片来看，她现在的生活也过得相当不错，也把两个孩子照顾得很好，自己的事业也做得很不错，祝福她越来越好！

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