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43岁港姐李珊珊近照曝光！曾与钱嘉乐相恋9年，如今却还是单身

(2020-12-28 11:49:10)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

李珊珊作为上世纪九十年代香港小姐的四料冠军，出道以来可以说非常受欢迎，与一般的艺人相比而言，她算是赢在起跑线上的一位。不过这几年她已经逐渐淡出娱乐圈，甚至在媒体上很少看到关于她的消息。

43岁港姐李珊珊近照曝光！曾与钱嘉乐相恋9年，如今却还是单身

近日，有眼尖的网友在其社交网站上发现李珊珊罕见的晒了自拍美照，不过众人看到后却表示非常吃惊，因为她实在发福的厉害，大家直呼李珊珊不再是当年那个“小棠菜”。只见照片中的李珊珊依旧浓眉大眼，不过她的脸似乎胖了好几圈，手里拿着卡通玩偶的她看起来依旧充满童真，发自内心的笑容也感染了不少网友。

43岁港姐李珊珊近照曝光！曾与钱嘉乐相恋9年，如今却还是单身

众所周知，李珊珊自从摘得港姐的冠军宝座后，就直接签约了无线电视台，由于长相出众，李珊珊拍戏没多久便开始担任一些女配角，这与普通的艺人相比，她的上位速度可以说像是坐了直升机一样。

43岁港姐李珊珊近照曝光！曾与钱嘉乐相恋9年，如今却还是单身

对此，李珊珊也非常珍惜大台给予自己的各种机会，粉丝也能够看出其在剧中的卖力演出。不过她的观众缘似乎不是很好，想必与李珊珊出演的角色有很大的关系。就以《鉴证实录》中的“小棠菜”一角来讲，作为网民眼中的第三者，剧中她不断破坏陈慧珊和林保怡的感情也是惹来不少网民的反感。

43岁港姐李珊珊近照曝光！曾与钱嘉乐相恋9年，如今却还是单身

当然，这不能排除是大众入戏太深的原因，不过换个角度来看，也能够说明李珊珊的演技十分扎实。之后李珊珊相继出演了《烈火雄心》、《挞出爱火花》等影视作品，收获了不少人气。

43岁港姐李珊珊近照曝光！曾与钱嘉乐相恋9年，如今却还是单身

也是因为拍剧的原因，她结识了圈内男友钱嘉乐，两人在一起差不多有九年的时间，也算爱情长跑了多年，男方一直有结婚的想法，奈何李珊珊比较贪玩，并没有这方面的打算，所以两人也是渐行渐远。

43岁港姐李珊珊近照曝光！曾与钱嘉乐相恋9年，如今却还是单身

据悉，当时两人分开的时候，钱嘉乐也是多次请求复合，不过女方没有同意。两人分手后，李珊珊更是明目张胆的流连于各种夜店，身边的男友也是换了不少，绯闻更是满天飞。

43岁港姐李珊珊近照曝光！曾与钱嘉乐相恋9年，如今却还是单身

后来李珊珊突然逐渐淡出娱乐圈，不少网民都大感好奇，没多久媒体还曝出其患有惊恐症的消息，不知道是不是接受药物治疗的原因，李珊珊的体型臃肿不少，而且自此之后，她的身形就鲜少发生变化。

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虽然在娱乐圈销声匿迹，不过李珊珊却不忘展现自己的爱心，年初的时候，李珊珊还跟随古天乐等人一起做义工，不少网友看到后都为其点赞。如今43岁的李珊珊，也没有恋情传出，还是单身一人，却活得很自在，想必她也没有复出的打算。无论怎样，小编还是希望她能够勇敢、开心的走下去。


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