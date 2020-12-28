很多人提到娱乐圈的明星们，都会流露出羡慕的表情。觉得明星们除了有很多粉丝，到哪都有追随者外，收入也非常高。但其实殊不知，明星们的压力也非常大，一方面来自同行的竞争，而另一方面则来自舆论的压力。近日王一博和杨笠就有些不好过了，两个人接连遭到恶意的举报。

王一博在横店拍戏的酒店休息时，突然遭到恶意的举报，称其吸毒。并惊动了当地的警方，经过一系列的询问调查后，发现是匿名人恶意举报。王一博自己和所在的经纪公司都发表了相关的声明，严厉制止类似乱用法律的行为。

随后当地警方也公布了王一博被举报事件的真相，称已找到举报人，举报人患有精神类疾病。而就在王一博被举报事件发生后没多久，今年走红的脱口秀演员杨笠也遭到了网友的举报，称其在公众场合诋毁男性，涉嫌性别歧视。

杨笠之所以遭到举报是因为她多次在脱口秀节目中大聊男性的价值观，并用调侃吐槽的方式去表达。节目播出后，引发了大家很多的共鸣，没想到却遭到了举报。虽然杨笠本人和公司没有对此次举报做出相关的回应，但没想到姚晨却站了出来。

姚晨在个人社交平台发文力挺杨笠，苏醒也在自己的个人小号发文，说力挺杨笠，并没有觉得杨笠的行为有冒犯到男性。而不少网友对于杨笠被举报这件事也有很多看法，不过不少人觉得杨笠说的没毛病。作为一个脱口秀演员，就应该表达观点。说一个段子就被举报，举报人的精神方面可能有问题。

其实，这几年关于明星被举报的事情屡见不鲜。但很多都是不了了之，希望通过王一博和杨笠的被举报事件让更多的人意识到法律的重要性，不要滥用举报权。举报也要依据事实进行，如果凭空捏造进行举报，无疑在试探法律的底线。



