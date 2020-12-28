娱乐圈从来不缺新人，今年也不例外。随着新人的冒出，一些没有作品的老人开始销声匿迹，毕竟娱乐圈的资源有限。有的新人出道后反响平平，和没有出道没什么区别。也有一些新人一出道就有大导演力捧，还有很多粉丝追随。今天我们来盘点一下2020年出道的八大美女艺人，看看谁发展的最好？

1、刘浩存

刘浩存是今年崭露头角的新人之一，因为她有张艺谋力捧，所以备受关注。在张艺谋的新片《一秒钟》中，戏份非常大，不过出来后大家对她的演技褒贬不一。除此之外，她还搭档易烊千玺出演了《送你一朵小红花》，该片虽然还没上映，预售票房已高达一个亿。

2、刘雨昕

刘雨昕今年在《青春有你2》中的表现圈了很多粉丝，出道还不到半年，商业价值越来越高。代言更是接到手软，仅仅5天的时间就新增3个商业代言，非常厉害了。

3、希林娜依·高

希林娜依·高今年在《创造营》中也有不错的表现，以高票数C位出道。出道后在组合里的表现非常出彩，还参加了《我们的歌》录制，唱歌实力得到认可。

4、单依纯

单依纯是今年综艺节目《中国好声音》的冠军，她比赛结束后，直接签约了经纪公司，光签约费就被传上千万。她的实力也得到了业内的认可，演唱了张艺谋新作品《一秒钟》的宣传片主题曲。

5、赵小棠

赵小棠因为在《青春有你2》中的率真人设，圈了很多粉丝。话题度和人气值都非常高，但因为她的黑点太多，加上一些言论的不当，口碑上有一些不好的影响。

6、陈卓璇

陈卓璇是今年《创作营》中话题度最高的选手之一了，她因为一句“是我站的不够高吗”迅速出圈。最终还拿到了出道位，因为自信满满又霸气十足，不少人都十分看好她的发展。

7、王艺瑾

王艺瑾同样因为参加《创造营》获得大家的关注，因为她和杨幂在一个公司。最近杨幂参加一些活动，经常会带着她，有意把她培养成下一个迪丽热巴。

8、张艺凡

张艺凡是硬糖少女303中年龄最小的，受到了姐妹们的宠爱。今年7月，她参加《超新星运动会第3季》，并在艺术体操比赛取得亚军的成绩。可盐可甜的张艺凡，未来可期。



