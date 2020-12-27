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《阳光之下》开播，彭冠英备受争议，他会不会成为第二个秦昊？

(2020-12-27 15:39:33)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，备受关注的都市悬疑剧《阳光之下》，又名《掌中之物》低调开播。这部剧自开拍以来就受到太多人的期待，但拍完后因为种种原因迟迟没有播出。该剧上线后，因为剧中人物的名字被修改，傅慎行的名字改成了封潇声，导致很多网友看的时候无法代入。不少人看重的彭冠英，在剧中的表现也不尽人意。

 

《阳光之下》开播，彭冠英备受争议，他会不会成为第二个秦昊？

 

彭冠英饰演的傅慎行是一个心狠手辣的人，但彭冠英并没有演出斯文败类的感觉，演技也被网友吐槽太过于油腻，有点用力过猛。但也有不少网友觉得彭冠英的演技非常带感，眼神戏非常足，让人看剧的时候感觉在看恐怖片。

 

《阳光之下》开播，彭冠英备受争议，他会不会成为第二个秦昊？

 

这部剧在开拍之时，看到彭冠英要演傅慎行，不少人都非常看好他，觉得他会是下一个李现和秦昊。除了不少觉得彭冠英的演技过关外，最大的原因就是他的角色十分精彩。彭冠英饰演的封潇声是剧中的男一号，区别于其他剧男一号的正面形象，封潇声则是一个狡诈的大反派。

 

《阳光之下》开播，彭冠英备受争议，他会不会成为第二个秦昊？

 

他借着爱的名义把女主送进了地狱，后来女主复仇成功后，他被女主送进了监狱。这种跌宕起伏互相折磨的剧情非常吸引眼球，也给彭冠英的走红奠定了基础。但奈何不住，这部剧为了过审，在剧情上做了很大的调整，把悬疑风改成了刑侦剧。

 

《阳光之下》开播，彭冠英备受争议，他会不会成为第二个秦昊？

 

目前该剧已经播出4集了，但从现在观众的反应来看，彭冠英的演技评价有好有坏。如果之后的剧情改的不是面部全非，彭冠英要靠这部剧出个圈还是有很大的可能性的。但至于他能否成为下一个李现或者秦昊，还有一定的距离，因为这部剧在宣传上非常低调，可以说是零宣传了。想要成为爆款，除非剧情够出色。

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